Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявив, що програма "Сертифікат безпечного туризму" є запрошенням для туристів відвідати державу. Так, попри пандемію, впродовж 2020 року на відпочинок у Туреччину прилетіли 925 тисяч українців.

Що сказав посол

Програма безпечного туризму є страховкою для українських туристів у Туреччині під час пандемії. Про це Гюльдере заявив у інтерв'ю Укрінформ.

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За словами дипломата, через коронавірус у більшості країн туристична активність зменшилася на 80 – 90%. Втім, у Туреччині цей показник скоротився лише на 30%. Посол додав, що такі показники є результатом сумлінної роботи багатьох установ, зокрема міністерства туризму і культури та туристичних компаній.

Сподіватимемось, що із застосуванням вакцини пандемія сповільниться, і ми будемо ще краще підготовлені до наступного року. Наступного року ми перейдемо до показників, які мали раніше,

– підкреслив Гюльдере.

Він пояснив, що такі показники туристичної активності стали можливими завдяки численним крокам українського та турецького урядів.

"Спочатку ми продовжили термін перебування, потім скасували візи, а згодом дозволили їздити по внутрішніх паспортах", – наголосив дипломат.

Зауважимо, ймовірно посол Туреччини мав на увазі ID-картки. Так, з 1 червня 2017 року набула чинності угода про безвізові поїздки для українців до Туреччини з внутрішніми паспортами у формі ID-картки.

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Він додав, що Україна та Туреччина зараз рухаються разом.

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