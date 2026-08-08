"На кону жизнь сотен людей": связист 2-й Галицкой бригады рассказал о своей работе

Военные часто называют связь "кровеносной системой" армии. Без связи командиры не смогут передавать приказы, а военные на позициях – сообщать о ситуации.

О важности стабильной связи хорошо знает 25-летний Назар с позывным "Киш", который служит в 2-й Галицкой бригаде Национальной гвардии Украины.

Как связь на фронте спасает жизни?

В Национальную гвардию Назар вступил еще 8 марта 2022 года.

До начала полномасштабной войны парень работал инженером-электронщиком: ремонтировал телефоны и ноутбуки, а также создавал электронные системы.

Когда началось вторжение, родители парня стали волонтерами. Назар также решил не оставаться в стороне и вступил в армию.

Сегодня он настраивает радиостанции и другое оборудование, поддерживает работу сетей связи, обеспечивает военных интернетом, работает со Starlink, консультирует сослуживцев.

На командно-наблюдательном пункте связист становится важным звеном между различными военными. Через него поступает информация от командиров, пехотинцев, операторов дронов и других подразделений. Он передает данные, следит за работой ретрансляторов и старается быстро восстановить связь, если техника выходит из строя.

Назар как никто другой знает, насколько важна связь на фронте / Фото Нацгвардия

Впрочем, на фронте работа не ограничивается техникой. Назар вместе с сослуживцами доставляет боеприпасы и провизию, ремонтирует оборудование под обстрелами, обустраивает новые точки связи и сопровождает военных во время выходов.

Одним из самых сложных для него был район Мирнограда. Там военным приходилось работать под ударами УАБ, ракет и российских дронов.

Впрочем, больше всего Назару запомнились не обстрелы, а одна из операций по спасению военных.

Украинские бойцы более 170 дней удерживали позицию. Чтобы помочь им выйти, военные доставили провиант и передали карту безопасного маршрута. К операции присоединились командиры, разведчики, операторы БПЛА и связисты.

Именно по радиосвязи Назар услышал голоса военных, которые наконец получили возможность безопасно покинуть позицию. Для него это стало одним из лучших моментов службы.

Тогда он особенно остро понял, что работа связиста – это не только техника и радиостанции. От его работы может зависеть жизнь сотен людей.