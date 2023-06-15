Чем завершилась история с РДК на Белгородщине

Как-то начинает утихать история с рейдом РДК и легиона в Белгородскую область. Пока все еще мало известно о потерях россиян на этом "втором" (или "третьем"?) фронте. И будем откровенны, говорится о нескольких десятках диверсантов, наведших шорох, поэтому ждать уничтожения российских батальонов пачками не надо.

Для россиян лучше 5 сожженных Шебекино, но без привлечения войск

Однако "служили два товарища". Каким-то образом им удалось уничтожить сразу двух полковников.

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В новость о полковнике Стесеве я не верил до конца, хотя там были фото всех его документов. Он – военная элита россиян. Когда дождался официального некролога, обрадовался. Топовый российский полковник, старший оперативной группировки Белгород попал в засаду. Здесь респект РДК и легиону!

Еще об одном полковнике стало известно через его жену. Это полковник Кузнецов – командир 1009-го мотострелкового полка (новообразованный полк для мобилизованных из Псковской области). Его подразделение уже заводили в так называемую "ЛНР", но они стоят в соседней Белгородской области.

Как прилетело по Кузнецову неясно, но хоронили его очень пафосно, потому что жена – руководительница подмосковного города Истра.

Еще известны фамилии одного уничтоженного пограничника (ФСБ) и трех срочников из 43-й отдельной железнодорожной бригады. Их призвали только в декабре, затем перебросили под границу с Украиной. Рыли окопы, сидели под обстрелами украинских беспилотников. Интересно, что россияне держат железнодорожников возле границы, и даже в самом Белгороде много важных железнодорожных пунктов.

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Пока мы видим, что россияне не особо были готовы (или хотели) выбивать российских диверсантов, и не очень готовы к диверсиям. Лучше пусть украинцы сожгут хоть 5 Шебекино, но резервы для фронта стараются не отвлекать. Там глупых тоже нет, но такой себе звоночек: "А что, если в следующий раз зайдет батальон, а что если начнут активно работать по российской технике?".

Следовательно, любым потерям россиян надо радоваться. Медийно хорошо "пошумели". На поле боя – не ждите чуда о захвате Белгорода силами диверсионных групп. В этом плане горящие российские ТЭС (Новочеркасск) и нефтебазы (Краснодар) радуют больше. Однако кошмарить российское приграничье надо продолжать.