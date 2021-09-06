Третья президентская осень: с чем Зеленский вступает в новый политический сезон

Осень-2021 знаменует начало очередного политического сезона. Для действующего главы государства он уже третий по счету. Причем каждый новый политсезон застает Владимира Зеленского в новом облике, и фактически мы смогли увидеть трех разных президентов.

Осень 2019-го

Зеленский – триумфатор, ворвавшийся на Банковую прямиком с актерских подмостков. Постсоветский политический феномен. Две сенсационные победы на выборах. Деморализованные конкуренты. Однопартийное большинство и турборежим в парламенте. Самое молодое правительство в истории Украины. Громадье планов: от искоренения бедности и коррупции до скорого прекращения войны на Донбассе. Наивность и дерзость, радужные надежды и рекордная поддержка населения.

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Осень 2020-го

Зеленский – неудачник, разочаровывающий страну и теряющий политическое влияние. Крушение иллюзий и падение рейтингов. Коронакризис и демонстративное неповиновение местных элит. Поражение на региональных выборах. Ни одного избранного мэра от "Слуги народа" в крупных городах Украины. Расползающееся монобольшинство в Раде. Блокирование президентских инициатив. Воодушевление оппозиционеров из ЕС и ОПЗЖ.

Прошлой осенью могло показаться, что политическая звезда Зе уже закатилась, и впереди его ждут лишь новые промахи и поражения. Но, как выяснилось, недоброжелатели хоронили Владимира Александровича слишком рано.

Свою третью президентскую осень Зеленский встречает в очень неплохой форме. За прошедшие месяцы 2021-го он успел оседлать конька по имени СНБО и перевести страну в режим ручного управления. Примерить амплуа воинственного патриота и отобрать у Порошенко монополию на антироссийскость. Посадить под домашний арест Медведчука и заблокировать неугодные прокремлевские СМИ. Припугнуть нелояльных олигархов и избавиться от казавшегося вечным Авакова.

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Осень 2021-го

Большинство прогнозов на новый политический сезон так или иначе связаны с дальнейшей президентской экспансией. Одни предсказывают смещение Виталия Кличко, давно раздражающего Банковую. Другие – отставку Дмитрия Разумкова, пытающегося вести свою собственную игру. Третьи рассуждают о переформатировании Кабмина. Четвертые – о закручивании гаек в информационном поле. Пятые – о противодействии уличным протестам…

Сегодняшний Зе – уже не прежний баловень судьбы, получавший слишком многое при минимальных усилиях. И не растерянный новичок, пасовавший перед неожиданными вызовами и кризисными ситуациями. В нем осталось заметно меньше харизмы, чем два года назад. Зато появилось куда больше твердости, чем год назад. Президент постепенно растрачивает резервы народной любви, но учится компенсировать ее недостаток административными и силовыми инструментами.

Осенью 2019-го у Зеленского не было реальных соперников. Осенью 2020-го Зеленскому не удавалось справиться со своими противниками. Осенью 2021-го Зеленский готов к превентивной нейтрализации потенциальных конкурентов. И, похоже, Владимира Александровича не пугает риск очутиться на той же скользкой дорожке, которую в свое время уже опробовали Леонид Данилович с Виктором Федоровичем и Петром Алексеевичем.