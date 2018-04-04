Чем будут кормить пассажиров "Укрзализныци": перечень

Компания "Укрзализныця" решила провести тендер на поставку питания для пассажирских поездов.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на сообщение компании.

В тендере участвуют четыре компании – "Украинская оптовая торговая компания", WOG Retail, "Витмарк-Украина" и "Аллюр ЛТД". Десять дней продлится оценка предложений поставщиков в соответствии с тендерной документации "Укрзализныци".

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Среди продуктов питания, которые должен поставлять "Укрзализныце" победитель: натуральный и растворимый кофе, чай, сок, минеральная и сладкая вода, сахар, сливки к кофе, кофейный напиток, галетное и песочное печенье, шоколадные и ванильные вафли, чипсы, сухарики, арахис , завтраки в виде пакетированных каш быстрого приготовления, а также другие кондитерские изделия – круассаны, бисквиты, шоколадные батончики.

К слову, с апреля 2018 года в пункте формирование поезда проводник не будет больше делать влажную уборку. Эта функция перейдет к уборочно-экипировочным бригадам.