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С апреля пассажирские вагоны "Укрзализныци" будут убирать специальные бригады

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С апреля пассажирские вагоны
С апреля пассажирские вагоны "Укрзализныци" будут убирать специальные бригады / Фото из открытых источников

С апреля 2018 года в пункте формирования поезда проводник не будет делать влажную уборку. Эта функция перейдет к уборочно-экипировочным бригадам. А проводники и в дальнейшем будут убирать вагоны на пути следования поездов и в пунктах их оборота.

Об этом сообщает Железнодорожный информационный портал.

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Сейчас проводник в пункте формирования осуществляет и сухую, и влажную уборку вагонов. Как следствие, он устает еще до выхода в рейс. Чтобы улучшить качество обслуживания пассажиров, были разработаны два новых технологические процесса – внутреннее мытье пассажирских вагонов работниками производственных подразделений и работа уборочно-экипировочных бригад пассажирских вагонов,
– сообщили в филиале "Пассажирская компания" ПАО "Укрзализныця".

Отмечается, что разница между этими двумя уборками заключается в том, что если простой поезда продолжается до 7 часов, то сдавать вагон нет времени. Поэтому проводник будет оставаться в вагоне, охранять его и заниматься своими обязанностями, а уборочно-экипировочная бригада параллельно будет делать влажную уборку.

Если же поезд будет находиться в пункте формирования более 7 ч, то проводник, приехав с рейса, сдаст вагон уборочно-экипировочный бригаде. Она в свою очередь заменит постельное белье, чайную и кондитерскую продукцию, уберет, помоет и будет охранять его. Проводники вернутся в вагон непосредственно перед рейсом и примут его.

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Введены три вида уборки вагонов.

Промежуточное внутреннее мытье пассажирских вагонов производится в пунктах формирования, оборота составов пассажирских поездов и на пути их следования. При этом выдвинуты четкие требования к периодичности: влажная уборка осуществляется не менее двух раз в сутки; уборка туалетов с обязательным мытьем пола – не менее четырех раз в сутки, а очистка ковровых дорожек пылесосом должна проводиться не менее двух раз в сутки.

Основное (углубленное) внутреннее мытье вагона проводится дважды в год во время зимнего и летнего технического обслуживания пассажирских вагонов, а также перед каждым включением дополнительных пассажирских вагонов в состав пассажирских поездов или формирование дополнительных составов пассажирских поездов.

Генеральная внутренняя влажная уборка осуществляется после проведения плановых видов ремонта вагонов и выполнения единой технической ревизии. Она предусматривает полный объем работ по внутренней уборке и мытью салона пассажирского вагона в пунктах формирования с проведением предварительной уборки и мытья всех поверхностей, оборудования и элементов интерьера салона вагона с частичным демонтажем оборудования для проведения мытья поверхностей соответствующих ниш.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, сейчас идет работа по набору персонала.

В пункте формирования поезда проводники больше не будут делать влажную уборку. Функция переходит к уборочно-экипировочными бригадам. Сейчас набираем персонал. Новая система должна заработать к летним пассажирским перевозкам,
– написал он в Twitter.

Напомним, ранее Евгений Кравцов возмущался, что в вагонах пассажирских поездов генеральная уборка происходит раз в год. Представители Укрзализныци съездили в Белоруссию, где ознакомились с местными требованиями к уборке вагонов.

Теги: Новости Украины Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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