З квітня пасажирські вагони "Укрзалізниці" прибиратимуть спеціальні бригади

Із квітня 2018 року у пункті формування поїзда провідник більше не робитиме вологе прибирання. Ця функція перейде до прибирально-екіпірувальних бригад. А провідники і надалі прибиратимуть вагони на шляху прямування поїздів та в пунктах їх обороту.

Про це повідомляє Залізничний інформаційний портал.

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Наразі провідник у пункті формування здійснює і сухе, і вологе прибирання вагонів. Як наслідок, він втомлюється ще до виходу в рейс. Щоб покращити якість обслуговування пасажирів, були розроблені два нові технологічні процеси – внутрішнє миття пасажирських вагонів працівниками виробничих підрозділів та робота прибирально­-екіпірувальних бригад пасажирських вагонів,

– повідомили у філії "Пасажирська компанія" ПАТ "Укрзалізниця".

Зазначається, що різниця між цими двома прибираннями полягає в тому, що якщо простій поїзда триває до 7 год, то здавати вагон немає часу. Тому провідник залишатиметься у вагоні, охоронятиме його і займатиметься своїми обов'язками, а прибирально-­екіпірувальна бригада паралельно робитиме вологе прибирання.

Якщо ж поїзд перебуватиме у пункті формування більше 7 год, то провідник, приїхавши з рейсу, здасть вагон прибирально-­екіпірувальній бригаді. Вона у свою чергу замінить постільну білизну, чайну і ­кондитерську продукцію, прибере, помиє та охоронятиме його. Провідники повернуться у вагон безпосередньо перед рейсом і приймуть його.

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Запроваджено три види прибирання вагонів.

Проміжне внутрішнє миття пасажирських вагонів проводиться у пунктах формування, обороту складів пасажирських поїздів та на шляху їх прямування. При цьому висунуті чіткі вимоги до періодичності: вологе прибирання здійснюється не менше двох разів на добу; прибирання туалетів з обов’язковим миттям підлоги — не менше чотирьох разів на добу, а очищення килимових доріжок пилососом має проводитися не менше двох разів на добу.

Основне (поглиблене) внутрішнє миття вагона проводиться двічі на рік під час зимового та літнього технічного обслуговування пасажирських вагонів, а також перед кожним включенням додаткових пасажирських вагонів до складу пасажирських поїздів або формування додаткових складів пасажирських поїздів.

Генеральне внутрішнє вологе прибирання здійснюється після проведення планових видів ремонту вагонів та виконання єдиної технічної ревізії. Воно передбачає повний обсяг робіт із внутрішнього прибирання та миття салону пасажирського вагона у пунктах формування з проведенням попереднього прибирання та миття усіх поверхонь, устаткування та елементів інтер’єру салону вагона з частковим демонтажем обладнання для проведення миття поверхонь відповідних ніш.

Як повідомив виконуючий обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов, наразі триває робота з набору персоналу.

У пункті формування поїзда провідники більше не робитимуть вологого прибирання. Функція переходить до прибирально-­екіпірувальних

бригад. Зараз набираємо персонал. Нова система має запрацювати до літніх пасажирських перевезень,

– написав він у Twitter.

У пункті формування поїзда провідники більше не робитимуть вологого прибирання. Функція переходить до прибирально-­екіпірувальних

бригад. Зараз набираємо персонал. Нова система має запрацювати до літніх пасажирських перевезень. https://t.co/f9Ze8FyUsM — Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 29 березня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Євген Кравцов обурювався, що у вагонах пасажирських поїздів генеральне прибирання відбувається раз на рік. Представники Укрзалізниці з’їздили до Білорусії, де ознайомилися з тамтешніми вимогами до прибирання вагонів.