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На Тернопільщині поїзд зійшов з рейок, бо злодії покрали колії

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ілюстративне фото
ілюстративне фото / 0352.ua

27 березня у Тернопільській області з рейок зійшли два вагони приміського дизель-поїзда Гусятин – Чортків. Причиною аварії стало викрадення злодіями матеріалів верхньої будови колії.

Про це повідомляється на сайті "Укразалізниці".

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"Внаслідок інциденту ніхто з пасажирів та працівників залізниці не постраждав. Пасажирів поїзда було доставлено за місцем призначення. Спецпідрозділи Львівської залізниці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи", – повідомляють в Укрзалізниці.

Про факт незаконного втручання в роботу залізниці повідомили прокуратуру та СБУ. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Зазначається, що загалом з початку 2018 року зафіксовано 916 випадків незаконних втручань у роботу залізниці, затримано 286 осіб.

Теги: Новини України Тернопіль Укрзалізниця
Джерело: 24 Канал
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