На Тернопільщині поїзд зійшов з рейок, бо злодії покрали колії

27 березня у Тернопільській області з рейок зійшли два вагони приміського дизель-поїзда Гусятин – Чортків. Причиною аварії стало викрадення злодіями матеріалів верхньої будови колії.

Про це повідомляється на сайті "Укразалізниці".

Читайте також: "Укрзалізниця" призначила ще чотири додаткові поїзди на Великдень

"Внаслідок інциденту ніхто з пасажирів та працівників залізниці не постраждав. Пасажирів поїзда було доставлено за місцем призначення. Спецпідрозділи Львівської залізниці оперативно провели аварійно-відновлювальні роботи", – повідомляють в Укрзалізниці.

Про факт незаконного втручання в роботу залізниці повідомили прокуратуру та СБУ. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Зазначається, що загалом з початку 2018 року зафіксовано 916 випадків незаконних втручань у роботу залізниці, затримано 286 осіб.