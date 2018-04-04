Чим будуть годувати пасажирів "Укрзалізниці": перелік

Компанія "Укрзалізниця" вирішила провести тендер на постачання харчування для пасажирських поїздів.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на повідомлення компанії.

У тендері беруть участь чотири компанії – "Українська оптова торгова компанія", WOG Retail, "Вітмарк-Україна" та "Алюр ЛТД". Десять днів триватиме оцінка пропозицій постачальників відповідно до тендерної документації "Укрзалізниці".

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Серед продуктів харчування, які має постачати "Укрзалізниці" переможець: натуральна і розчинна кава, чай, сік, мінеральна і солодка вода, цукор, вершки до кави, кавовий напій, галетне і пісочне печиво, шоколадні та ванільні вафлі, чіпси, сухарики, арахіс, сніданки у вигляді пакетованих каш швидкого приготування, а також інші кондитерські вироби – круасани, бісквіти, шоколадні батончики.

До слова, з квітня 2018 року у пункті формування поїзда провідник більше не робитиме вологе прибирання. Ця функція перейде до прибирально-екіпірувальних бригад.