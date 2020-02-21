Чем инфицировано украинское общество?

Риба гниє з голови

Річ у тому, що світогляд суспільства не може з'явитися з нічого. Риба гниє з голови, і громадянська позиція виховується саме інформаційною політикою, культурою та пропагандою. Про значення цього останнього, вже задроченого слова – пізніше.

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Погляньмо на неймовірно сучасний серіал "Years and Years", який зняла державна компанія BBC разом з HBO, сміливо піднявши найбільш актуальні проблеми британського суспільства з майбутнього, Карл! А ми знімаємо або про мертвих, або про війну, або про націоналізм, або муть за мотивами мексиканського серіалу. Зради любовні та бізнес – ніби це найбільша проблема українського суспільства. Прямо ми всі такі сексуальні та ділові. (Хоч я, особисто, думаю, що це жаба). А найбільшою проблемою в країні вважаю повну зневагу до прав людини і сидіння в своїй хаті скраю. І саме це перетворюється потім в іспанський сором, який вчора так добротно відбувся. Розраховувати, що хорошим народжуєшся – тупо. Все залежить від того, де, як, коли, чому та в кого ти народився. А стати хорошим можна, якщо тобі розкажуть про хороші цінності.

Фашизм

Великодушність, гуманність і любов до людей закінчується там, де починається ірраціональне бажання бути особливими. Розділяти людей на раси, національності, за сексуальною орієнтацією, гендером, інвалідністю, хворобою, не враховуючи правила громадської рівноправності та прав людини – це повна дурниця, яка щоденно не просто відбувається, а й не переслідується. Не стояти в черзі, їхати по зустрічній смузі, не дотримуватись правил, бо це не круто бути слухняним громадянином, це – сірість. Там, де починається егоїзм та конс'юмеризм – починається пухлина. У нас вона починається під час повернення в неньку, ще в черзі на паспортний контроль в Борисполі. Та пухлина, яка хоче зжерти все, тільки би зайняти місце під сонцем.

"Титанік"

Головна проблема пострадянського суспільства в тому, що тільки члени КПРС та їх діти могли дізнатися першими про Чорнобиль, приватизувати заводи-параходи та отримати власний човен та зелений коридор, рятуючись з титаніків. І бути близьким до цих кіл вважалось рятівним. У кожного, звичайно, був свій блатний родич або друг, який допомагав влаштувати краще життя, замовити столик в омріяному ресторані. Це були далекі 80-ті, але відчуття, що бути "як всі", "сірою масою", "звичайними лохами" не круто – залишилося. Тому наше суспільство не спроможне співчувати, дотримуватись правил, поважати їх і ділитися. Це і сьогодні вважається небезпечним.

Ефект лакшері та vip

Більшість людей, які відвідують лакшері та vip-ресторани, івенти, вечірки, лаунжі – бідні люди, які знімають кімнати у київських бабусь, не купують якісні овочі та м'ясо, а всі гроші вкачують в губи, сумки та жахливі кросівки Balenciaga, розраховуючи, що люди з грошима зацінять це. Все це робиться для імітування саме того блатного способу життя, яким у сучасному суспільстві загалом вже і жити соромно. І все це призводить до того, що імітація коштує цим бідним людям здоров'я, і от тут імунна система бачить, хто є хто. Виходить, що бажання бути особливим тільки збільшує шанс захворіти на різні там віруси. Звісно, це каламбур, але досить можливий.

Освіта в школах, держструктурах, соціально-інформаційних проєктах – тільки так люди зможуть стати кращими. А доти нас чекає громадська війна, мародерство, відсутність поваги та цінності людського життя. Кому би воно не належало.

Продовжуємо прив'язувати до ліжка дітей з інвалідністю в інтернатах, вбивати безхатченків, знецінювати підлеглих, сексуально харасити жінок.

Пропаганда

У широкому розумінні – це поширення соціально-політичних, природничо-наукових та інших знань з метою їх втілення у суспільну свідомість, у вузькому – ідеологічно спрямована діяльність будь-якої партії для формування у конкретних верств населення певних поглядів і уявлень (світогляду).