17:00
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Малишева поборола коронавірус. "Незламний" криголам Росії зганьбився
      Вєсті Кремля
      10:36, сьогодні
      Вєсті.UA: Масова істерія та сором у Нових Санжарах. Флюгер української політики Аваков
      Вєсті.UA
      11:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      БЛОГ Даша Малахова
      Українська акторка та телеведуча

      Чим інфіковане українське суспільство?

      -
      Інфіковані українці / kolo.news

      Вчора був важкий день. Але поважати варто не тільки мертвих громадян, а й живих. Бо в мене є відчуття, що в Україні цінність життя з'являється тільки після його закінчення.

      Риба гниє з голови

      Річ у тому, що світогляд суспільства не може з'явитися з нічого. Риба гниє з голови, і громадянська позиція виховується саме інформаційною політикою, культурою та пропагандою. Про значення цього останнього, вже задроченого слова – пізніше.

      Важливо! Навіть Вікіпедію переписали: чому протести в Нових Санжарах були зарання сплановані

      Погляньмо на неймовірно сучасний серіал "Years and Years", який зняла державна компанія BBC разом з HBO, сміливо піднявши найбільш актуальні проблеми британського суспільства з майбутнього, Карл! А ми знімаємо або про мертвих, або про війну, або про націоналізм, або муть за мотивами мексиканського серіалу. Зради любовні та бізнес – ніби це найбільша проблема українського суспільства. Прямо ми всі такі сексуальні та ділові. (Хоч я, особисто, думаю, що це жаба). А найбільшою проблемою в країні вважаю повну зневагу до прав людини і сидіння в своїй хаті скраю. І саме це перетворюється потім в іспанський сором, який вчора так добротно відбувся. Розраховувати, що хорошим народжуєшся – тупо. Все залежить від того, де, як, коли, чому та в кого ти народився. А стати хорошим можна, якщо тобі розкажуть про хороші цінності.

      Фашизм

      Великодушність, гуманність і любов до людей закінчується там, де починається ірраціональне бажання бути особливими. Розділяти людей на раси, національності, за сексуальною орієнтацією, гендером, інвалідністю, хворобою, не враховуючи правила громадської рівноправності та прав людини – це повна дурниця, яка щоденно не просто відбувається, а й не переслідується. Не стояти в черзі, їхати по зустрічній смузі, не дотримуватись правил, бо це не круто бути слухняним громадянином, це – сірість. Там, де починається егоїзм та конс'юмеризм – починається пухлина. У нас вона починається під час повернення в неньку, ще в черзі на паспортний контроль в Борисполі. Та пухлина, яка хоче зжерти все, тільки би зайняти місце під сонцем.

      "Титанік"

      Головна проблема пострадянського суспільства в тому, що тільки члени КПРС та їх діти могли дізнатися першими про Чорнобиль, приватизувати заводи-параходи та отримати власний човен та зелений коридор, рятуючись з титаніків. І бути близьким до цих кіл вважалось рятівним. У кожного, звичайно, був свій блатний родич або друг, який допомагав влаштувати краще життя, замовити столик в омріяному ресторані. Це були далекі 80-ті, але відчуття, що бути "як всі", "сірою масою", "звичайними лохами" не круто – залишилося. Тому наше суспільство не спроможне співчувати, дотримуватись правил, поважати їх і ділитися. Це і сьогодні вважається небезпечним.

      Ефект лакшері та vip

      Більшість людей, які відвідують лакшері та vip-ресторани, івенти, вечірки, лаунжі – бідні люди, які знімають кімнати у київських бабусь, не купують якісні овочі та м'ясо, а всі гроші вкачують в губи, сумки та жахливі кросівки Balenciaga, розраховуючи, що люди з грошима зацінять це. Все це робиться для імітування саме того блатного способу життя, яким у сучасному суспільстві загалом вже і жити соромно. І все це призводить до того, що імітація коштує цим бідним людям здоров'я, і от тут імунна система бачить, хто є хто. Виходить, що бажання бути особливим тільки збільшує шанс захворіти на різні там віруси. Звісно, це каламбур, але досить можливий.

      Освіта в школах, держструктурах, соціально-інформаційних проєктах – тільки так люди зможуть стати кращими. А доти нас чекає громадська війна, мародерство, відсутність поваги та цінності людського життя. Кому би воно не належало.

      Продовжуємо прив'язувати до ліжка дітей з інвалідністю в інтернатах, вбивати безхатченків, знецінювати підлеглих, сексуально харасити жінок.

      Пропаганда

      У широкому розумінні – це поширення соціально-політичних, природничо-наукових та інших знань з метою їх втілення у суспільну свідомість, у вузькому – ідеологічно спрямована діяльність будь-якої партії для формування у конкретних верств населення певних поглядів і уявлень (світогляду).

      Поки вузько. Тому і соромно. І біда, що ми не готові визнати те, якими ми є і знімати про це. Ми хочемо бути милими, хоч і гівнюками, якими нас все одно знає світ.

      Рекомендуємо: Магічний дзвінок Зеленського і всі згадали про українку в Ухані

      Як приготувати домашні котлети з фаршу: простий рецепт
      сьогодні
      Автор: Даша Малахова
      Теги: Новини політики Новини України Нові Санжари Публікації Коронавірус 2020 Російська пропаганда
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:00 Чим інфіковане українське суспільство?
      Даша Малахова
      сьогодні , 15:20 Навіть Вікіпедію переписали: чому протести в Нових Санжарах були зарання сплановані
      Олександр Коваленко
      сьогодні , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 14:00 Українські мати: лайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук