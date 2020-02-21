15:06
21 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Малишева поборола коронавірус. "Незламний" криголам Росії зганьбився
      Вєсті Кремля
      10:36, сьогодні
      Вєсті.UA: Масова істерія та сором у Нових Санжарах. Флюгер української політики Аваков
      Вєсті.UA
      11:19, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Навіть Вікіпедію переписали: чому протести в Нових Санжарах були зарання сплановані

      -
      Інформаційна війна на прикладі Нових Санжар / poltava.to

      Я розумію, що тема Нових Санжар викликає у багатьох рум'янець сорому і на психологічному рівні виснажила енергетично і емоційно свідому більшість.

      Но с учетом того, насколько это была продуманная и спланированная операция, а отнюдь не всплеск эмоций подавляющего большинства жителей данного населенного пункта я продолжу указывать на явные следы вмешательства и содействия данному инциденту "третьей стороны".

      Обратите внимание: Магический звонок Зеленского и все вспомнили об украинке в Ухане

      Во-первых, как я и писал в своей предыдущей статье "Спецоперация Москвы и ее агентуры в Украине – "коронавирус" или от "Желтых жилетов" до "Новых Санжар", "И не удивлюсь, если в скором времени мы узнаем и о существенной финансовой мотивации особо ретивых протестантов с Новых Санжар. Но, все это будет после и, увы, с меньшим информационными резонансом. Шок-контент всегда более привлекательный для масс, нежели правда." Так оно и произошло.

      Сегодня стали появляться первые факты того, что, равно как и с "Желтыми жилетами" во Франции в Новых Санжарах радикализировались настроения через "засланных казачков". В частности, среди наиболее активных жителей населенного пункта оказались вовсе не жители Новых Санжар.

      Так, разбирая видео с места событий, пользователи социальных сетей и активисты уже распознали не раз мелькавших в объективах камер на разного рода акциях таких "путешествующих" персонажей как:

      –  Олег Семиволос из Кропивницкого

      – Александр Федоров из Кривого рога

      – Александр Палко и т.д.

      В итоге, убойной силой протестов оказались десятки титушек, свезенные со всей Украины. И не хватало в этой феерии безрассудства только звезды ватного кинематографа Марии Ципко.

      Во-вторых, благодаря имеющимся видеозаписям можно сделать вывод, откуда питали информацию пришедшие на протесты люди – российские СМИ. Об этом, не стесняясь, говорят присутствующие на акциях немногочисленные жители Новых Санжар, что не единожды было запечатлено.

      В третьих, когда я услышал о таком городе как Новые Санжары, то сразу же отправился в любимую всеми энциклопедию – Википедия. Причем, мне интересными стали все публикацию в рамках "Вики". И, невероятно, но, не смотря на строгую редакционную политику ресурса, вот, что я увидел в описании этого населенного пункта на российском сегменте: "Является административным центром концентрации алкашей, наркош и быдла."

      Просмотрев же правки данного населенного пункта, я увидел просто сумасшествие корректировок текста, начиная с 20 февраля 2020 года. Страничку буквально заспамили исправлениями и внесением изменений.

      Надо же, какое повышенное внимание, к страничке населенного пункта в Украине, с населением чуть более 8 тыс. человек, в среде русегмента, с учетом того, что ввиду даже нынешних скандальных событий, на самом-то деле, там и более десятка правок не должно быть внесено.

      Кстати о населении и это – в-четвертых. Как я отметил выше, в Новых Санжарах чуть более 8 тыс жителей. При этом на протесты вышло менее 10% населения. Там даже 300 человек не набралось бы, по сути. Но, с учетом еще и заезжих казачков, как вы думаете, сколько санжарян принимало участие в этом дебоше? А сколько из них это самоосознанные, адекватные люди, а не единичные субъекты с промытой российской пропагандой в черепной коробке субстанцией, называемой в научной среде – мозгом?

      Получая ответы на эти вопросы, с сопоставлением всех вышеизложенных фактов, я делаю вывод, что мы в Новых Санжарах получили свою "Омерзительную восьмерку", являющуюся ничем иным как заранее спланированной и заготовленной провокацией. Но, как я и писал выше, разве об этом расскажет The Washington Post, "Голос Америки", NBC News, Reuters… Нет. А потому, спецоперацию можно считать успешной.

      Читайт также: Национальный позор в годовщину Майдана: что показала эвакуация украинцев из Уханя

      Деонтей Уайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності
      сьогодні
      Автор: Олександр Коваленко
      Теги: Нові Санжари Коронавірус 2020 Тітушки Російська пропаганда Новини України Публікації Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 14:00 Українські мати: лайся красиво (18+)
      Настя Сукач
      сьогодні , 14:00 Магічний дзвінок Зеленського і всі згадали про українку в Ухані
      Олена Трибушна
      сьогодні , 11:30 Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати
      Соня Волошин
      10 лютого , 21:35 Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
      Ростислав Струтинський
      сьогодні , 12:51 Прощання з Героями Небесної Сотні: 21 лютого в історії Революції Гідності
      Юлія Гілей
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук