13:00
21 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Малышева поборола коронавирус. "Несокрушимый" ледокол России опозорился
      Вєсті Кремля
      11:11, сегодня
      Вести.UA: Массовая истерия и стыд в Новых Санжарах. Флюгер украинской политики Аваков
      Вєсті.UA
      11:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА

      Национальный позор в годовщину Майдана: что показала эвакуация украинцев из Уханя

      -
      Протесты в Новых Санжарах / poltava.to

      Лучшее, что получилось, это наработки достаточного количества материалов и примеров для кейса "Как опорочить национальные символы во время чествования этих символов".

      Кілька думок з приводу теми, яка перекрила все інше і поставила країну на паузу.

      1. Літак мав забрати українців з Китаю ще 3 лютого. Забрав лише 20 лютого. Практично останніми серед усіх країн. В розпал днів пам'яті за загиблими під час Революції Гідності. Як ви розумієте, всім було не до Гідності.

      Читайте також: Протести у Нових Санжарах: затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі

      2. Раніше над нами сміялись як над країною, чиї громадяни обрали президентом телепузика. Тепер шокований світ спостерігає, як українці, що кілька років тому вибороли собі свободу і змінили хід історії в країні, закидають каміннями здорових співгромадян через те, що ті посміли повернутися додому.

      3. Очільники держави та інші відповідальні персони на своїх рівнях демонструють невігластво, нерозуміння та повну безвідповідальність щодо того, що вони говорять. Генератори випадкових слів.

      4. Десантування можновладців в Нові Санжари не заспокоїло і не втихомирило, а викликало нову хвилю питань і непорозумінь. Тому що пояснення прем'єр-міністра про те, що (дослівно) "нами розглядалося кілька місць, але були рекомендації лікарів. Серед критеріїв – не можна розміщати у великому місті, щоб в разі чого" – це справді за межами не лише здорового глузду, а і за межами інстинкту самозбереження самого голови уряду.

      5. Протести проти розміщення здорових людей на обсервацію, схоже, організовуються і підживлюються. Маніпулювати натовпом зляканих людей в умовах відсутності достовірного і чіткого інформування не дуже складно. Напроти – легко. І ми це побачили. Було би важливим розслідувати цю справу і мати відповіді на питання, які хвилюють частину соціуму. Але навряд чи. В процесі розслідування можуть вийти самі на себе.

      6. Медіа здебільшого висвітлювали ситуацію, фокусуючись на хайпі. І практично не помічали інших історій – коли звичайні люди і власники туристичних бізнесів готові були підключатися і розміщувати евакуйованих у себе/своїх готелях і так далі. Зрозуміло, що послугами готелів навряд чи хтось би користувався в цій ситуації. Як і послугами окремих людей. Але пошуки (Фейсбук у поміч!) інших історій, інших спікерів і намагання збалансовано підійти до теми не стало нагальною необхідністю.

      7. Комунікаційну відповідальність проявила лише одна структура – авіакомпанія SkyUp Airlines. Практично одним постом у ФБ вони відповіли на всі питання, які стосуються їхнього рівня компетенції і відповідальності. Сьогодні я купила квиток на їхній рейс, маючи вибір. Тому що притомних людей в країні треба підтримувати.

      8. Найкраще, що вийшло, це напрацювання достатньої кількості матеріалів і прикладів для кейсу "Як спаплюжити національні символи під час вшанування цих символів".

      9. В країні немає дорослих. Організація важливих процесів, схоже, доручена підліткам із мажорних сімей. У них все буде добре по-любе, тому що в погані райони вони не ходять.

      10. На жаль, невелика кількість структур і персон зроблять висновки із цієї національної ганьби. А це означає, що інспірувати і повторювати подібне можна безкінечно. Чекайте.

      До теми: Сутички у Нових Санжарах: Аваков розповів, як охоронятимуть медзаклад з евакуйованими

      Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности
      сегодня
      Автор: Зоя Казанжи
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Коронавирус 2020 Новые Санжары Революция достоинства
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:51 Прощание с Героями Небесной Сотни: 21 февраля в истории Революции Достоинства
      Юлія Гілей
      сегодня , 12:00 Национальный позор в годовщину Майдана: что показала эвакуация украинцев из Уханя
      Зоя Казанжи
      сегодня , 11:30 Камины в загородных домах: как правильно обустроить
      Соня Волошин
      20 февраля , 13:00 Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батуми
      сегодня , 09:06 Перепись населения с помощью спутников: как это работает и имеет ли смысл в Украине
      Михайло Года
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук