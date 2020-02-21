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      Національна ганьба в роковини Майдану: що продемонструвала евакуація українців з Уханя

      -
      Протести в Нових Санжарах / poltava.to

      Найкраще, що вийшло, це напрацювання достатньої кількості матеріалів і прикладів для кейсу "Як спаплюжити національні символи під час вшанування цих символів".

      Кілька думок з приводу теми, яка перекрила все інше і поставила країну на паузу.

      1. Літак мав забрати українців з Китаю ще 3 лютого. Забрав лише 20 лютого. Практично останніми серед усіх країн. В розпал днів пам'яті за загиблими під час Революції Гідності. Як ви розумієте, всім було не до Гідності.

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      2. Раніше над нами сміялись як над країною, чиї громадяни обрали президентом телепузика. Тепер шокований світ спостерігає, як українці, що кілька років тому вибороли собі свободу і змінили хід історії в країні, закидають каміннями здорових співгромадян через те, що ті посміли повернутися додому.

      3. Очільники держави та інші відповідальні персони на своїх рівнях демонструють невігластво, нерозуміння та повну безвідповідальність щодо того, що вони говорять. Генератори випадкових слів.

      4. Десантування можновладців в Нові Санжари не заспокоїло і не втихомирило, а викликало нову хвилю питань і непорозумінь. Тому що пояснення прем'єр-міністра про те, що (дослівно) "нами розглядалося кілька місць, але були рекомендації лікарів. Серед критеріїв – не можна розміщати у великому місті, щоб в разі чого" – це справді за межами не лише здорового глузду, а і за межами інстинкту самозбереження самого голови уряду.

      5. Протести проти розміщення здорових людей на обсервацію, схоже, організовуються і підживлюються. Маніпулювати натовпом зляканих людей в умовах відсутності достовірного і чіткого інформування не дуже складно. Напроти – легко. І ми це побачили. Було би важливим розслідувати цю справу і мати відповіді на питання, які хвилюють частину соціуму. Але навряд чи. В процесі розслідування можуть вийти самі на себе.

      6. Медіа здебільшого висвітлювали ситуацію, фокусуючись на хайпі. І практично не помічали інших історій – коли звичайні люди і власники туристичних бізнесів готові були підключатися і розміщувати евакуйованих у себе/своїх готелях і так далі. Зрозуміло, що послугами готелів навряд чи хтось би користувався в цій ситуації. Як і послугами окремих людей. Але пошуки (Фейсбук у поміч!) інших історій, інших спікерів і намагання збалансовано підійти до теми не стало нагальною необхідністю.

      7. Комунікаційну відповідальність проявила лише одна структура – авіакомпанія SkyUp Airlines. Практично одним постом у ФБ вони відповіли на всі питання, які стосуються їхнього рівня компетенції і відповідальності. Сьогодні я купила квиток на їхній рейс, маючи вибір. Тому що притомних людей в країні треба підтримувати.

      8. Найкраще, що вийшло, це напрацювання достатньої кількості матеріалів і прикладів для кейсу "Як спаплюжити національні символи під час вшанування цих символів".

      9. В країні немає дорослих. Організація важливих процесів, схоже, доручена підліткам із мажорних сімей. У них все буде добре по-любе, тому що в погані райони вони не ходять.

      10. На жаль, невелика кількість структур і персон зроблять висновки із цієї національної ганьби. А це означає, що інспірувати і повторювати подібне можна безкінечно. Чекайте.

      До теми: Сутички у Нових Санжарах: Аваков розповів, як охоронятимуть медзаклад з евакуйованими

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      Автор: Зоя Казанжи
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Коронавірус 2020 Нові Санжари Революція Гідності
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