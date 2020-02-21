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      БЛОГ Олена Трибушна
      Шеф-редактор 24 каналу

      Магічний дзвінок Зеленського і всі згадали про українку в Ухані

      -
      Зеленський пообіцяв знайти спосіб повернути додому українку Анастасію Зінченко / instagram

      Фраза "президент подзвонить" працює майже так само, як колись "я від Кононенко".

      После звонка Зеленского девушке, которую не взяли в самолет из Уханя потому что украинское посольство не хотело заморачиваться с ее документами на собаку – о ней вспомнили в посольстве, в парламенте и где только не вспомнили. Звонят, привозят еду, здоровьем интересуются. "Этот звонок изменил ситуацию" – сказала она только что у нас в эфире.

      Ранее: Зеленский лично позвонил девушке, которую не выпустили из Китая из-за собаки: детали

      Надеюсь, президенту не придется "звонить дважды". И девушке таки помогут улететь.

      Пользуясь случаем, также прошу президента решить еще несколько небольших, но нерешаемых вопросов. И "позвонить" строителям Шулявского моста и метро на Троещину. И Нацраде после вчерашнего шабаша на каналах Медведчука в честь 6 годовщины Майдана и ситуации в Санжарах.

      Если останется время, еще прошу позвонить в Макдональдз попросить кассиров не бесить людей вопросом "нужен ли сахар", если они все равно его всучат.

      Читайте также: Украинка не эвакуировалась из Китая, потому что не хотела стать объектом травли

      Путін заявив, що хоче домовитися з Зеленським про покращення відносин
      сьогодні
      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Китай Новини України Коронавірус 2020 Нові Санжари Володимир Зеленський Публікації Новини політики
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