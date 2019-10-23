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      Чем кормят малышей в детском саду оккупированного Донецка: меню

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      В оккупированном Донецке малыши возвращаются из детсадов домой голодными
      В оккупированном Донецке малыши возвращаются из детсадов домой голодными / narodna-pravda.ua (ілюстративне фото)

      В детсадах оккупированного Донецка очень скудное меню для малышей. В частности, в меню включено много хлеба, однако там совсем нет мяса или рыбы, а также молочных продуктов.

      Работники донецких детсадов говорят, что просто нет финансирования, сообщают "Донецкие новости".

      Узнайте, какие меню и цены в столовой Верховной Рады

      Родители воспитанников детсадов – в панике, так как дети приходят домой полуголодными.

      Меню в ясельном саду №288 "Солнышко" в Куйбышевском районе Донецка:

      дитсадок Донецьк меню їжа діти
      Меню дитсада в оккупированном Донецке / Фото "Донецкие новости"

      "Только что забрала ребенка из садика. Сознание не теряет, но голодная. Из этого рациона она только утром съела кашу на завтрак, сейчас дома отъедается", – сообщила мать одной из воспитанниц учреждения "Солнышко" Надежда Болотина, добавив, что в детсаду родителям посоветовали давать детям еду из дома.

      А в детсаду №351 "Познайка" в том же районе города ситуация несколько лучше – в меню указано суфле из вареного куриного мяса на обед, а на ужин – молочная каша "Геркулес" и какао на молоке. Но при этом отсутствует полдник.

      Меню в детсаду №351 "Познайка":

      дитсадок Донбас Донецьк діти меню харчування життя окуповані території
      Меню детсада в оккупированном Донецке / Фото " Донецкие новости"

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Оккупированные территории Учеба Образование Дети и несовершеннолетние Детское питание
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