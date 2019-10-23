Чем кормят малышей в детском саду оккупированного Донецка: меню

В детсадах оккупированного Донецка очень скудное меню для малышей. В частности, в меню включено много хлеба, однако там совсем нет мяса или рыбы, а также молочных продуктов.

Работники донецких детсадов говорят, что просто нет финансирования, сообщают "Донецкие новости".

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Родители воспитанников детсадов – в панике, так как дети приходят домой полуголодными.

Меню в ясельном саду №288 "Солнышко" в Куйбышевском районе Донецка:



Меню дитсада в оккупированном Донецке / Фото "Донецкие новости"

"Только что забрала ребенка из садика. Сознание не теряет, но голодная. Из этого рациона она только утром съела кашу на завтрак, сейчас дома отъедается", – сообщила мать одной из воспитанниц учреждения "Солнышко" Надежда Болотина, добавив, что в детсаду родителям посоветовали давать детям еду из дома.

А в детсаду №351 "Познайка" в том же районе города ситуация несколько лучше – в меню указано суфле из вареного куриного мяса на обед, а на ужин – молочная каша "Геркулес" и какао на молоке. Но при этом отсутствует полдник.

Меню в детсаду №351 "Познайка":



Меню детсада в оккупированном Донецке / Фото " Донецкие новости"