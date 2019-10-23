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      Чим годують малюків у дитсадку окупованого Донецька: меню

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      В окупованому Донецьку малюки повертаються з дитсадків додому голодними
      В окупованому Донецьку малюки повертаються з дитсадків додому голодними / narodna-pravda.ua (ілюстративне фото)

      В дитсадках окупованого Донецька дуже убоге меню для малюків. Зокрема, до меню включено чимало хліба, проте там зовсім немає м’яса чи риби, а також молочних продуктів.

      Працівники донецьких дитсадків кажуть, що просто немає фінансування, повідомляють "Донецькі новини".

      Дізнайтеся, які меню і ціни у їдальні Верховної Ради

      Батьки вихованців дитсадків – у паніці, адже діти приходять додому напівголодними.

      Меню в ясла-садку №288 "Сонечко" в Куйбишевському районі Донецька:

      дитсадок Донецьк меню їжа діти
      Меню дитсадка в окупованому Донецьку / Фото "Донецькы новини"

      "Щойно забрала дитину з садка. Свідомість не втрачає, але голодна. З цього раціону вона тільки вранці з'їла кашу на сніданок, зараз вдома від'їдається", – повідомила матір однієї з вихованок закладу "Сонечко" Надія Болотіна, додавши, що в дитсадку батькам порадили давати дітям їжу з дому.

      А в дитсадку №351 "Пізнайко" у тому ж районі міста ситуація дещо краща – в меню вказане суфле з вареного курячого м'яса на обід, а на вечерю – молочна каша "Геркулес" і какао на молоці. Але при цьому відсутній полуденок.

      Меню в дитсадку №351 "Пізнайко":
      дитсадок Донбас Донецьк діти меню харчування життя окуповані території
      Меню дитсадка в окупованому Донецьку / Фото "Донецькы новини"

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Окуповані території Освіта Освіта Діти і неповнолітні Дитяче харчування
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