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Чем отличается АТО от Операции Объединенных сил: генерал-лейтенант Наев дал объяснение

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Наев объяснил разницу между АТО и Операцией Объединенных сил
Наев объяснил разницу между АТО и Операцией Объединенных сил / Фото из открытых источников

Новый командующий Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что главное отличие в проведении военных операций на Донбассе будет заключаться в подчиненности.

Об этом рассказал Наев в интервью изданию "Укринформ".

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Главные отличия — в подчиненности. Если раньше Антитеррористическая операция проходила под общим руководством Антитеррористического центра СБУ, сейчас Операция Объединенных сил проходит под стратегическим руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Украины,
— сказал генерал-лейтенант.

По его словам, соответственно, от этого идет и другой вопрос, связанный с управлением, ответственностью, оперативным и тактическими задачами, которые нужно последовательно выполнить, чтобы достичь оперативной цели операции.

Напомним, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и признала Россию государством-агрессором. После принятия этого закона было создано Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил, командующим которого Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Сергей Наев Реинтеграция Донбасса АТО
Источник: 24 Канал
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