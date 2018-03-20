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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Чим відрізняється АТО від Операції Об'єднаних сил: генерал-лейтенант Наєв дав пояснення

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Наєв пояснив різницю між АТО та Операцією Об'єднаних сил
Наєв пояснив різницю між АТО та Операцією Об'єднаних сил / Фото з відкритих джерел

Новий командувач Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що головна відмінність у проведенні військових операцій на Донбасі полягатиме у підпорядкованості.

Про це розповів Наєв у інтерв'ю виданню "Укрінформ".

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Головні відмінності – в підпорядкованості. Якщо раніше Антитерористична операція проходила під загальним керівництвом Антитерористичного центру СБУ, зараз Операція Об'єднаних сил проходить під стратегічним керівництвом Генерального штабу Збройних Сил України,
– сказав генерал-лейтенант.

За його словами, відповідно, від цього йде й інше питання, пов'язане з управлінням, відповідальністю, з оперативними та тактичними завданнями, які потрібно послідовно виконати, щоб досягти оперативної мети операції.

Нагадаємо, 18 січня 2018 року Верховна Рада схвалила закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" і визнала Росію державою-агресором. Після прийняття цього закону було створено Об’єднаний оперативний штаб Збройних сил, командувачем якого Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Теги: Новини України Новини політики Сергій Наєв АТО Війна на Донбасі Реінтеграція Донбасу
Джерело: 24 Канал
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