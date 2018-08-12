Чем отличаются переселенцы из Донбасса и Крыма: Тука дал ответ

Между людьми, которые переезжают с оккупированных территории Донбасса и Крыма, существует существенное отличие. В частности, жители восточных регионов могут взять с собой любое имущество, в то время как крымчане – нет.

Такое мнение высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью "Апострофу".

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По его словам, количество переселенцев из Крыма, которые переезжают на материковую Украину, увеличивается "небольшими темпами".

Очень существенное отличие между людьми, которые переезжают из Крыма, и теми людьми, которые переезжают из оккупированного Донбасса. Человек, который переезжает из Донецка или из Стаханова, имеет возможность перевезти любое свое имущество: автомобиль, холодильник, мебель, что угодно. Человек, который переезжает из Крыма, даже компьютер не может привезти. Ибо, согласно существующим нормам, жители Крыма не являются резидентами Украины. К ним такое формальное отношение как к иностранцам,

– рассказал чиновник.

Он добавил, что у граждан Украины, переезжающих из Крыма, потребности гораздо большие, ведь они приезжают с пустыми руками.

"Как бы это обидно не было, но да. Я очень часто много общаюсь с этими людьми, откровенно скажу, не дай Бог кому-то оказаться в такой ситуации, когда ты вынужден бросить все и начинать где-то жизнь налегке с семьей, с детьми, со старенькими, без работы, без сбережений. Все это сплошной ужас", – подчеркнул Тука.