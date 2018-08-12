Чим відрізняються переселенці з Донбасу і Криму: Тука дав відповідь

Між людьми, які переїжджають з окупованих території Донбасу і Криму, існує суттєва відмінність. Зокрема, жителі східних регіонів можуть взяти з собою будь-яке майно, у той час як кримчани – ні.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю "Апострофу".

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За його словами, кількість переселенців з Криму, які переїжджають на материкову Україну, збільшується "невеликими темпами".

Дуже суттєва відмінність між людьми, які переїжджають з Криму, і тими людьми, які переїжджають з окупованого Донбасу. Людина, яка переїжджає з Донецька чи зі Стаханова, має можливість перевезти будь-яке своє майно: автомобіль, холодильник, меблі, будь-що. Людина, яка переїздить з Криму, навіть комп’ютер не може привезти. Бо, згідно з існуючими нормами, мешканці Криму не є резидентами України. До них таке формальне ставлення як до іноземців,

– розповів чиновник.

Він додав, що у громадян України, що переїжджають з Криму, потреби набагато більші, адже вони приїжджають з порожніми руками.

"Як би це прикро не було, але так. Я дуже часто багато спілкуюсь з цими людьми, відверто скажу, не дай Боже комусь опинитися в такій ситуації, коли ти вимушений покинути все і починати десь життя без нічого з родиною, з дітьми, зі старенькими, без роботи, без заощаджень. Усе це суцільний жах", – наголосив Тука.