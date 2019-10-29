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      Чем успело отличиться правительство технократов: знают ли украинцы министров

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      Ровно два месяца исполнилось с того момента, как 29 октября президент Владимир Зеленский презентовал свое правительство технократов общественности. Какое сложилось впечатление в украинцев о новых чиновниках. Знают ли граждане о решениях новых и старых членов Кабинета министров? Выясняли корреспонденты 24 канала.

      В одних политических СМИ Алексея Гончарука называют прозападным юристом, в других – человеком Богдана. Не обходят вниманием премьер-министра Алексея Гончарука даже таблоиды. Здесь мнения тоже противоположны: он то "завидный жених", то "гадкий утенок". Но вот не все простые украинцы знают, кто это.

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      Два месяца назад Украина получила правительство технократов. То есть власть в руки взяли специалисты своего дела, а не политики. Конечно, если не брать во внимание одиозного министра МВД Арсена Авакова. Корреспонденты 24 канала спросили граждан:

      – А что знаете о работе правительства, после назначения.

      – Зеленский Президент.

      – Да, это знаем, а о правительстве?

      – Не знаю ничего.

      Не знать в лицо министров – норма для любой цивилизованной страны, говорят политологи. Ведь зачастую запоминают тех чиновников, которые попадают в скандалы.

      Если мы посмотрим на опыт европейских стран, там это норма. Когда не знают фамилий министров. То есть люди настолько хорошо себя чувствуют, что они не занимаются этим. В Украине другие традиции,
      – пояснил политолог Алексей Минаков.

      По мнению экспертов, наши граждане до сих пор не осознали, что Украина имеет парламентско-президентский строй. И по старой привычке возлагают ответственность за экономику на гаранта, а не на премьера. Впрочем, возможно на этот раз украинцы действительно правы.

      "Когда правительство сформировано не в результате формирования коалиции, а в результате монобольшинства, ответственность полностью лежит на Владимире Зеленском. Хотя, с точки зрения Конституции, он должен отвечать за внешнюю политику, внутреннюю безопасность и оборону. Но нет, в нашем случае он отвечает за все", – заявил политолог Алексей Минаков.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленский

      Политологам и экономистам пока трудно оценивать самостоятельные действия правительства. Во-первых, на должностях они довольно мало времени – 2 месяца, да и в своих решениях постоянно ориентируются на поручения президента. Все же эксперты отмечают, что "зе-министрам" не нужно преподавать основы экономики. Не наблюдалось изменений в переговорах с МВФ по программе финансирования или в трехстороннем диалоге с ЕС и Россией о транспортировке газа.

      "Единственными абсолютно и однозначно провальным направлением является охрана здоровья. После того, как министр поменялся, я не понимаю, как эта реформа дальше будет реализовываться в министерстве. Потому что я не вижу объективной активности, которая нужна для того, чтобы эта реформа проводилась", – рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

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      Что же касается вопроса узнаваемости, то предыдущие премьеры тратили немалые деньги и прилагали большие усилия, чтобы украинцы их запомнили. Но не для того, чтобы лучше внедрять свои решения. Единственной их целью было не вылететь из политической жизни страны после следующих выборов.

      blog_ava
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      29 октября
      4419
      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Верховная Рада Алексей Гончарук
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