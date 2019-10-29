Чим встиг відзначитися уряд технократів: чи знають українці міністрів

Рівно два місяці виповнилося з того моменту, як 29 жовтня президент Володимир Зеленський презентував свій уряд технократів громадськості. Яке склалося враження в українців про нових урядовців. Чи знають громадяни про рішення нових і старих членів Кабінету міністрів? З’ясовували кореспонденти 24 каналу.

У одних політичних ЗМІ Олексія Гончарука називають прозахідним юристом, у інших – людиною Богдана. Не оминають увагою прем'єр-міністра Олексія Гончарука навіть таблоїди. Тут думки теж протилежні: він то "завидний наречений", то "гидке каченя". Але от не всі прості українці знають, хто це.

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Два місяці тому Україна здобула уряд технократів. Тобто владу до рук узяли спеціалісти своєї справи, а не політики. Звісно, якщо не брати до уваги одіозного міністра МВС Арсена Авакова. Кореспонденти 24 каналу запитали громадян:

– А що знаєте про роботу уряду, після призначення.

– Зеленський Президент.

– Так, це знаємо, а про уряд?

– Не знаю нічого.

Не знати в обличчя міністрів – норма для будь-якої цивілізованої країни, кажуть політологи. Адже найчастіше запам'ятовують тих урядовців, які виляпуються у скандали.

Якщо ми подивимося на досвід європейських країн, там це норма. Коли не знають прізвища міністрів. Тобто люди настільки добре себе почувають, що вони не переймаються тим. В Україні інші традиції,

– пояснив політолог Олексій Мінаков.

На думку експертів, наші громадяни досі не усвідомили те, що Україна має парламентсько-президентський устрій. І за старою звичкою покладають відповідальність за економіку на гаранта, а не на прем'єра. Втім, можливо цього разу українці дійсно мають рацію.

"Коли уряд сформований не у результаті формування коаліції, а в результаті монобільшості, відповідальність повністю лежить на Володимиру Зеленському. Хоча, з точки зору Конституції він має відповідати за зовнішню політику, за внутрішню безпеку і оборону. Але ні, в нашому випадку він відповідає за все", – заявив політолог Олексій Мінаков.



Володимир Зеленський

Політологам та економістам поки важко оцінювати самостійні дії уряду. По-перше, на посадах вони досить мало часу – 2 місяці та і у своїх рішеннях постійно орієнтуються на доручення президента. Все ж експерти зазначають, що "зе-міністрам" не потрібно викладати основи економіки. Не спостерігалося змін у перемовинах із МВФ щодо програми фінансування чи тристоронньому діалозі із ЄС та Росією про транспортування газу.

"Єдиними абсолютно і однозначно провальним напрямком є охорона здоров'я. Після того, як міністр змінився я не розумію, як ця реформа далі буде реалізовуватися в міністерстві. Тому що я не бачу об'єктивної активності, яка потрібна для того, щоб ця реформа проводилася", – розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

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Що ж до питання впізнаваності, то попередні прем'єри витрачали чималі гроші і докладали великих зусиль, аби українці їх запам'ятали. Та не для того, аби краще впроваджувати свої рішення. Єдиною їх метою було не вилетіти із політичного життя країни після наступних виборів.