Чем Великобритания ответит России за покушение на разведчика: версия эксперта

Новая волна охлаждения отношений между Великобританией и Россией после покушения на бывшего российского разведчика Скрипаля будет точно. Ожидать резкого поворота Запада в сторону смягчения санкций и сближения с Россией не стоит. Но это может иметь последствия и для Украины.

Такое мнение сайту "24" высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

На данном этапе, считает политолог, скандал между Великобританией и Россией на Украине прямо не отразится. Кризис в отношениях России с Западом будет продолжаться в любом случае. Но, если будет усиливаться и принимать более острые формы, то, конечно, это будет иметь последствия для нас. По словам Фесенко, возобновление военных действий на Донбассе – это самый форс-мажорный вариант. Но мы зависим от отношений Запада и России.

В частности, если говорить о возможности бойкота Чемпионата мира по футболу, о чем заявили в Лондоне, то, по словам специалиста, сами англичане на такой демарш не пойдут. Великобритания координирует этот вопрос с США и ЕС.

Лондону будет сложно найти консенсус внутри Европы по бойкоту Чемпионата мира по футболу, который состоится в России. Наиболее вероятный сценарий – бойкот на политическом уровне. Сборные из стран ЕС примут участие в Чемпионате, но высокопоставленные политики не поедут на церемонию открытия и закрытия. Дипломатично проигнорируют. Также будут дополнительные санкции, которые уже анонсированы – усиленный список Магнитского,

– рассказывает Владимир Фесенко.

В то же время, отмечает он, ситуация с отравлением Скрипаля – это еще и внутриполитическая проблема Британии, вызов. Убийство экс-российского разведчика Литвиненко в 2006 году, теперь еще один бывший российский разведчик-диссидент Скрипаль стал жертвой. Возникает вопрос: почему безнаказанно убивают на британской земле? Где спецслужбы? И теперь руководство Великобритании требует расследования 14 загадочных смертей, включая смерть российского олигарха Березовского.

"Правительство Великобритании вынуждено реагировать на скандальную конфликтную историю с отравлением Скрипаля. Вся эта шпионская история только усилит негативное отношение к Путину и России. Но на крайности Запад не пойдет, потому что это рискованно. Полный бойкот Чемпионата мира по футболу точно создал бы проблемы для Украины. Это могло бы усилить российскую агрессию на Донбассе", – отметил Фесенко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии. По информации издания The Times, полиция и разведка готовы представить премьеру доказательства того, что за покушением на убийство Скрипаля стоит Россия. Сразу после этого Мэй может выступить с официальным заявлением, в котором возложит на Москву ответственность за атаку в Солсбери. Тереза ​​Мэй готова применить санкции вплоть до высылки российских дипломатов и отказа во въездных визах людям, близким к российскому руководству.

Кто такой Сергей Скрипаль? Бывший полковник ГРУ России, в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Что такое список Магнитского? "Черный список" – закон США и ряда других стран, что содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности, связанных с делом компании "Hermitage Capital Management" и смертью российского адвоката Сергея Магнитского.