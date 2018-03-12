Чим Британія відповість Росії через замах на розвідника: версія експерта

Нова хвиля охолодження відносин між Великобританією і Росією після замаху на колишнього російського розвідника Скрипаля буде точно. Очікувати різкого повороту Заходу в бік пом'якшення санкцій і зближення з Росією не варто. Але це може мати наслідки і для України.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

На даному етапі, вважає політолог, скандал між Великобританією і Росією на Україні прямо не відіб'ється. Криза в стосунках Росії із Заходом буде тривати в будь-якому випадку. Але, якщо буде посилюватися і приймати більш гострі форми, то, звичайно, це матиме наслідки для нас. За словами Фесенка, поновлення воєнних дій на Донбасі – це самий форс-мажорний варіант. Але ми залежимо від відносин Заходу і Росії.

Зокрема, якщо говорити про можливість бойкоту Чемпіонату світу з футболу, про що заявили в Лондоні, то, за словами фахівця, самі англійці на такий демарш не підуть. Британія координує це питання з США і ЄС.

Лондону буде складно знайти консенсус всередині Європи щодо бойкоту Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Росії. Найбільш вірогідний сценарій – бойкот на політичному рівні. Збірні з країн ЄС візьмуть участь у Чемпіонаті, але високопоставлені політики не поїдуть на церемонію відкриття і закриття. Дипломатично проігнорують. Також будуть додаткові санкції, які вже анонсовані – посилений список Магнітського,

– розповідає Володимир Фесенко.

Водночас, зауважує він, ситуація з отруєнням Скрипаля – це ще і внутрішньополітична проблема Британії, виклик. Вбивство екс-російського розвідника Литвиненка в 2006 році, тепер ще один колишній російський розвідник-дисидент Скрипаль став жертвою. Виникає питання: чому безкарно вбивають на британській землі? Де спецслужби? І тепер керівництво Великобританії вимагає розслідування 14 загадкових смертей, включаючи смерть російського олігарха Березовського.

"Уряд Британії змушений реагувати на скандальну конфліктну історію з отруєнням Скрипаля. Вся ця шпигунська історія тільки посилить негативне ставлення до Путіна і Росії. Але на крайнощі Захід не піде, тому що це ризиковано. Повний бойкот Чемпіонату світу з футболу точно створив би проблеми для України. Це могло б посилити російську агресію на Донбасі", – наголосив Фесенко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані. За інформацією видання The Times, поліція і розвідка готові представити прем'єру докази того, що за замахом на вбивство Скрипаля стоїть Росія. Відразу після цього Мей може виступити з офіційною заявою, в якому покладе на Москву відповідальність за атаку в Солсбері. Тереза Мей готова застосувати санкції аж до висилки російських дипломатів і відмови у в'їзних візах людям, близьким до російського керівництва.

Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії при загадкових обставинах помер і його 44-річний син.

Що таке список Магнітського? "Чорний список" — закон США та низки інших країн, що містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема пов'язаних зі справою компанії "Hermitage Capital Management" та смертю російського адвоката Сергія Магнітського.