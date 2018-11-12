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      Чем заменить полиэтиленовые пакеты: от биопакетов до тканевых мешочков

      42 Читати новину українською
      Настолько альтернатива полиэтилена безопаснее?
      Настолько альтернатива полиэтилена безопаснее? / 24 канал

      Мир на пороге экологической катастрофы начал отказываться от полиэтиленовых пакетов. Они удобные, но долго разлагаются в почве, а во время сгорания выделяют токсичные вещества. В тренде и Украина! Во Львове уже приняли решение об ограничении применения полиэтиленовых пакетов в торговых сетях.

      Какие есть альтернативные варианты полиэтиленовым пакетам и действительно ли они намного безопаснее для окружающей среды?

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      Почему полиэтиленовые пакеты вредны?

      Полиэтилен, который получают из нефти – невозобновляемого природного источника, в почве разлагается не менее 200 лет. Из-за пластикового мусора, которым покрыта 1/4 часть водоемов, погибают миллионы морских птиц и млекопитающих. Пакеты сложно и нерентабельно утилизировать.

      В окружающей среде пластиковые пакеты хранятся очень долго и не подвергаются биологическому распаду. Суммарный общемировой объем выпуска полиэтиленовых пакетов составляет более 5 триллионов штук в год.

      Ежегодно появляется более триллиона новых пластиковых пакетов. 80% мусора, который производит среднестатистическая семья, составляет пластик.

      Переход на безопасную альтернативу не только сделает жизнь "зеленее", но и позволит значительно сэкономить в конечном итоге.

      Биопакеты

      В Украине действует производство биопакетов. С 2010 года Днепропетровская корпорация "Биосфера" запустила проект – серию пакетов для мусора БИО, что способны быстро разлагаться. Чудо-пакеты выпускаются под ТМ "ФрекенБок", которые продаются в обычных магазинах. Пакеты для мусора БИО изготовлены согласно европейским стандартам и имеют сертификат лаборатории SymphonyEnvironmental (Великобритания).

      Заявленный период распада пакета – 3 года. Производитель гарантирует, что после окончания этого термина пакет распадется на экологически безопасные составляющие: воду, углекислый газ и гумус.

      При их биораспаде выделяется не метан, а углекислый газ, что в гораздо меньшей степени сказывается на прогрессировании "парникового эффекта", а добавка безвредна.

      Плетеные сумки-сеточки

      Отлично подходят для переноса продуктов и товаров, приобретают популярность, как экологическая альтернатива пластиковым пакетам и модный аксессуар. Довольно разнообразны: разноцветные, капроновые или хлопковые, длинные или маленькие сеточки.

      Популярность их в наши времена обусловлена разумной экономией пространства, а еще благодаря экологичности, ведь такую сумку можно использовать многократно, просто нужно стирать ее периодически. А можно купить сразу несколько таких сеток, и после прихода из магазина домой количество использованных полиэтиленовых пакетов, которые отправляются в помойку как хлам и как уже использованные, уменьшатся в разы.

      Бумажные пакеты

      Пакеты из крафт-бумаги, оберточная бумага, которая биологически разлагается, можно считать самой экологичной и безопасной альтернативой. Бумажные отходы быстро перегнивают на свалке и не наносят вреда природе. Рассчитанные на большой вес бумажные пакеты ничуть не хуже полиэтиленовых. Правда, они однозначно дороже полиэтилена, менее прочные, а также для их изготовления надо использовать дерево.

      Тканевые мешочки

      Подходят для упаковки сыпучих продуктов – муки, крупы, сахара. Гораздо прочнее и надежнее полиэтиленовых пакетов. Такая альтернатива будет служить в течение длительного времени. Вдобавок, прокипяченные в растворе поваренной соли тканевые мешочки будут защищать содержимое от вредителей.

      Настолько ли альтернатива менее вредна?

      Поклонница устойчивого потребления Анна Андрашко полгода испытывает 'lowwaste" – жизнь с низким процентом мусора.

      "Для себя я вывела несколько альтернатив пластиковым пакетам, они все удобны и к тому же разнообразно функциональные. Относительно их экологичности – зависит от того, насколько быть придирчивыми к ней, и от длины жизненного цикла материала", – объясняет Андрашко.

      По ее словам, сегодня сторонники жизни без мусора и устойчивого потребления отмечают больше всего как раз на том, что наши вещи должны не просто быстро разлагаться, а служить десятки лет. Для того, чтобы меньше истощать природные ресурсы, меньше портить экологию выбросами на транспортировку тон товаров, их производство или переработку.

      По ее мнению, тканевые сумочки – наименее вредны. Они служат от года и более, в зависимости от качества. А при разложении, токсичной может быть разве краска, поэтому справедливо брать натуральные, без принтов.

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      "Корзинки и сумочки из лозы – относительно практично и очень эстетично. Их уже можно "заапсайклить" – найти вторую жизнь в изделиях, в обустройстве хозяйства, утеплении чего-то. Это тоже довольно экологично", – говорит сторонница устойчивого потребления.

      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Новости Львова Экология
      Источник: 24 канал
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