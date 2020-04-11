Чем занимаются украинцы во время карантина: интересные данные

Соблюдение карантина во время пандемии коронавируса – это не только ограждения себя от заболевания, но и замечательное время, чтобы заняться саморазвитием. Кроме этого, есть много других альтернатив, как с пользой провести свободные дни. Чем занимаются украинцы, пока сидят в самоизоляции – читайте в материале 24 канала.

51% – такое количество украинцев, которые из-за карантина начали проводить время в социальных сетях

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43% украинцев указали, что стали чаще смотреть фильмы, а 37% проводят с детьми больше времени.



Более трети украинцев во время карантина проводят больше времени с детьми / Скриншот с видео

Также 37% чаще стали упражняться в кулинарном искусстве. Больше времени со своими партнерами проводят 31% украинцев.

27% респондентов больше стали слушать музыку, 25% – заниматься самообразованием, а 23% – читать книги.



В период карантина украинцы стали больше слушать музыку, читать и заниматься самообразованием / Скриншот с видео

Обратите внимание, что 28% украинцев признались, что во время карантина стали больше и чаще есть. А вот играть в компьютерные игры стали 17% граждан.

Интересно, что больше заниматься сексом начали только 10% украинцев.

Данные: New Image Marketing Group

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