Чим займаються українці під час карантину: цікаві дані

Дотримання карантину під час пандемії коронавірусу – це не лише убезпечення себе від захворювання, а й чудовий час, щоб зайнятись саморозвитком. Крім цього, є багато інших альтернатив, як з користю провести вільні дні. Чим займаються українці, поки сидять у самоізоляції – читайте в матеріалі 24 каналу.

51% – така кількість українців, які через карантин почали проводити час у соціальних мережах

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43% українців вказали, що почали частіше дивитися фільми, а 37% проводять з дітьми більше часу.



Понад третина українців під час карантину проводять більше часу з дітьми / Скриншот з відео

Також 37% частіше почали вправлятись у кулінарному мистецтві. Більше часу зі своїми партнерами проводять 31% українців.

27% респондентів більше почали слухати музику, 25% – займатися самоосвітою, а 23% – читати книги.



У період карантину українці почали більше слухати музику, читати та займатися самоосвітою / Скриншот з відео

Зверніть увагу, що 28% українців зізнались, під час карантину почали більше та частіше їсти. А от грати в комп'ютерні ігри стали 17% громадян.

Цікаво, що більше займатися сексом почали лише 10% українців.

Дані: New Image Marketing Group

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