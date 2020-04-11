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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чим займаються українці під час карантину: цікаві дані

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      Дотримання карантину під час пандемії коронавірусу – це не лише убезпечення себе від захворювання, а й чудовий час, щоб зайнятись саморозвитком. Крім цього, є багато інших альтернатив, як з користю провести вільні дні. Чим займаються українці, поки сидять у самоізоляції – читайте в матеріалі 24 каналу.

      51% – така кількість українців, які через карантин почали проводити час у соціальних мережах

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      43% українців вказали, що почали частіше дивитися фільми, а 37% проводять з дітьми більше часу.


      Понад третина українців під час карантину проводять більше часу з дітьми / Скриншот з відео

      Також 37% частіше почали вправлятись у кулінарному мистецтві. Більше часу зі своїми партнерами проводять 31% українців.

      27% респондентів більше почали слухати музику, 25% – займатися самоосвітою, а 23% – читати книги.


      У період карантину українці почали більше слухати музику, читати та займатися самоосвітою / Скриншот з відео

      Зверніть увагу, що 28% українців зізнались, під час карантину почали більше та частіше їсти. А от грати в комп'ютерні ігри стали 17% громадян.

      Цікаво, що більше займатися сексом почали лише 10% українців.

      Дані: New Image Marketing Group

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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