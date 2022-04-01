"Чемодан-вокзал-Россия": в Одессе прошла красноречивая акция

1 апреля 2022 , 14:29
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Суспильне Одесса

В Одессе 1 апреля встретили по-особому. На железнодорожном вокзале прошла акция "Чемодан-Вокзал-Россия".

Жители Одессы провели первоапрельскую "Юморину-Джавелину". Акция у центрального входа железнодорожного вокзала получила название "Чемодан-вокзал-Россия".

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Смотрите фото акции в Одессе:

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська