Менталитет победителей поможет войти в историю: почему Франция должна выиграть чемпионат мира-2022

Действующие чемпионы мира близки к завоеванию третьего в своей истории золота на ЧМ. Рассказываем о главных аспектах, которые могут позволить Дешаму и компании защитить золото Мундиаля.

На чемпионате мира по футболу 2022 года осталось отыграть наиболее решающие матчи. Борьбу за Кубок мира продолжают всего четыре сборные. которые в двух полуфиналах определят финалистов:

Аргентина – Хорватия

Франция – Марокко

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24 канал совместно с партнером KOBLEVO рассказывает, почему чемпионом мира должна стать сборная Франции. Подопечные Дидье Дешама являются главными фаворитами турнира. Коэффициент на их победу составляет 2,10.

Менталитет победителя

Французы долго шли к тому, чтобы их считали среди лучших сборных мира. После золотого поколения на стыке столетия "Ле Бле" надолго выпали из когорты претендентов на трофеи. Можно упомянуть унизительный вылет в группе ЧМ-2010, позорный проход, который состоялся благодаря руке Анри в плей-офф отбора с ирландцами.

А еще был безальтернативный вылет из Евро-2012 в четвертьфинале и тяжелый проход на ЧМ-2014, где после 0:2 от Украины в плей-офф команде пришлось совершать героический камбэк в Париже (3:0). Это были первые годы под руководством Дидье Дешама, постепенно навязывавшего игрокам менталитет победителей.

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При этом французские игроки стали больше стоить в европейских топ-лигах, поэтому тренеру удалось собрать по-настоящему чемпионскую сборную. На домашнем Евро-2016 только нефарт помешал "Ле Бле" выиграть финал с португальцами.

Но через два года французы вполне доказали, что они являются лучшей сборной мира, по игре одолев всех соперников на ЧМ-2014. Да. после этого был неожиданный вылет по Евро-2020 от Швейцарии, но был и триумф в Лиге наций. Провалы были, но никогда не было сомнений, что эта команда в оптимальных кондициях может разорвать любого.

Подбор игроков

В первую очередь такой образ Франция себе создала благодаря всплеску в развитии футболистов на клубном уровне. В середине десятых начали прогрессировать семимильными шагами Гризманн, Погба и Варан, а ближе к ЧМ-2018 засияли звезды Мбаппе и Канте.

А в самом Мундиале громко о себе заявили Павар и Люка Эрнандес. При том, что тогда команда обходилась без такой глубины как Карим Бензема, у которого возник конфликт с Дешамом. Поэтому не стоит удивляться тому, что кадровые проблемы перед этим ЧМ почти не повлияли на сборную.

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Даже вылет системообразующих центрхавов в лице Канте и Погба не ударил по команде, ведь параллельно в Реале прогрессировали Чуамэни и Камавинга. Последний ныне скорее игрок ротации в "Ле Бле", но напомнил о себе Адриен Рабьо, который шикарно выполняет функцию сочетания обороны с атакой.

А что уж говорить о нападении, если травмы Бензема и Нкунку никак не отразились на команде. Мбаппе крепнет с каждым годом, Жиру и не думал проседать в уровне, несмотря на солидный возраст, а Дембеле удачно ухватился за возможность спасти свою карьеру в Барселоне и не портит игру в сборной. И при этом на поле остается Гризманн, который стал действовать глубже и приносить не меньше пользы.

Попрощаться с ветеранами

Собственно, после этого турнира следует ожидать окончательного обновления сборной. Оно уже было начато перед ЧМ-2022, но скорее вынуждено из-за травм. Вряд ли стоит ожидать возвращения в состав Погба, а Канте станет разве что дублером Чуамэни.

По всей вероятности, остановят карьеру в сборной Льорис и Жиру, а роль Гризманна будет все менее заметной. Во Франции подрастает новое яркое поколение, готовое завоевывать трофеи – Меньян, Упамекано, Бадиашилле, Камавинга, Фофана, Нкунку, Тюрам, Коман, Диаби и другие.

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А заслуженные ветераны могут спокойно уходить на пенсию в статусе двукратных чемпионов мира. Более того, есть вопросы и с местом для Карима Бензема. Безусловно, "кот" свое громкое слово в сборной не сказал, хотя может получить медаль этого ЧМ, если будет в заявке. Звезде Реала дадут шанс проявить себя хотя бы на Евро-2024, но даже в случае его вылета команде будет кем его заменить.

Провести Дешама

Было немало слухов, что Мундиаль в Катаре должен стать последним для Дидье Дешама у руля сборной. Чемпион мира-1998 уже десять лет руководит "Ле Блэ" и брал медали на всех турнирах, где его команда играла.

Именно благодаря ему и тренерскому штабу мы сейчас видим такую монолитную команду, которая готова добиваться результата и убивать любого соперника. Однако любой сказочке приходит конец и французам могут понадобиться более свежие идеи для дальнейшего развития.

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Тем более что сейчас свободен сам Зинедин Зидан, который, скорее всего, и ожидает звонка из французской федерации. Такой прекрасной возможностью в сборной должны воспользоваться, ведь Зизу не только классный тренер, но и очень харизматичная фигура. А Дешам точно заслужил лучшее прощание.

Заслужили войти в историю

И в целом, если мы говорим о том, что Франция может в третий раз выиграть Мундиаль, ни у кого не возникает сомнений, что команда этого заслужила. Более того, только двум сборным удавалось раньше защитить звание чемпионов мира.

Правда, их мало кто из нас видел. Об Италии 30-х годов с Витторио Поцоо (чемпионы 1934 и 1938 годов) вообще известно немного, а вот Бразилия в 1958 и 1962 годах с Пеле, Гарринчей, Вава и другими навсегда вошла в историю как одна из самых сильных.

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Эта сборная точно не уступает по уровню своим "предшественникам". Жиру и Льорис являются легендами "Ле Блэ", Мбаппе – это уже звезда мирового футбола, а Гризманн должен получить хоть такую компенсацию за невезение на клубном уровне.