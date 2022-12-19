Топ-10 голов ЧМ-2022: карнавал бразильцев, корейская пушка и без мячей Месси – видео

На чемпионате мира в Катаре было забито немало крутых голов, порадовавших футбольных эстетов. Предлагаем вам подборку лучших мячей Мундиаля по версии ФИФА. Выбирайте по своему вкусу!

В Катаре закончился чемпионат мира по футболу 2022 года. В решающем поединке Мундиаля триумфатором стала сборная Аргентины, которая в сумасшедшем финале обыграла Францию в серии пенальти, пишет 24 канал.

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На турнире было забито рекордное количество голов - 172. По этому показателю ЧМ-2022 превзошел турниры 1998 и 2014 годов, где было по 171 точных удара.

Между тем, ФИФА составила подборку десяти лучших голов чемпионата мира 2022 года. Стоит отметить, что в рейтинг попали три гола сборной Бразилии. Два из них – на счету Ришарлисона.

ДЕВУТЬ МАТЧ СТАДИЯ Салем Аль-Давсари Аргентина – С. Аравия группа Ришарлисон Бразилия – Сербия группа Коди Гакпо Нидерланды – Эквадор группа Энцо Фернандес Аргентина – Мексика группа Венсон Абубакар Сербия – Камерун группа Луис Чавес Мексика – С. Аравия группа Килиан Мбаппе Франция – Польша 1/8 финала Ришарлисон Бразилия – П. Корея 1/8 финала Пайк Сын Хо Бразилия – П. Корея 1/8 финала Неймар Хорватия Бразилия 1/4 финала

Нашлось место и для форварда Саудовской Аравии Салем Аль-Давсари, отличившийся фантастическим мячом в стартовой игре турнира против Аргентины. Тогда его сборная победила будущих чемпионов мира со счетом 2:1.

Видео лучших голов ЧМ-2022:

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Не забыли организаторы и о главном голеадоре ЧМ-2022 Килиане Мбаппе. В десятку лучших голов турнира попало его взятие ворот в игре с Польшей в 1/8 финала. А вот голам Лионеля Месси в подборке места не нашлось. Победитель в номинации будет назван позже.

Отметим, что награда гол турнира вручается с 2006 года. За это время награду получали всего четверо футболистов, в том числе три южноамериканца: