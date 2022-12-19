Топ-10 голов ЧМ-2022: карнавал бразильцев, корейская пушка и без мячей Месси – видео
На чемпионате мира в Катаре было забито немало крутых голов, порадовавших футбольных эстетов. Предлагаем вам подборку лучших мячей Мундиаля по версии ФИФА. Выбирайте по своему вкусу!
В Катаре закончился чемпионат мира по футболу 2022 года. В решающем поединке Мундиаля триумфатором стала сборная Аргентины, которая в сумасшедшем финале обыграла Францию в серии пенальти, пишет 24 канал.
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На турнире было забито рекордное количество голов - 172. По этому показателю ЧМ-2022 превзошел турниры 1998 и 2014 годов, где было по 171 точных удара.
Между тем, ФИФА составила подборку десяти лучших голов чемпионата мира 2022 года. Стоит отметить, что в рейтинг попали три гола сборной Бразилии. Два из них – на счету Ришарлисона.
|ДЕВУТЬ
|МАТЧ
|СТАДИЯ
|Салем Аль-Давсари
|Аргентина – С. Аравия
|группа
|Ришарлисон
|Бразилия – Сербия
|группа
|Коди Гакпо
|Нидерланды – Эквадор
|группа
|Энцо Фернандес
|Аргентина – Мексика
|группа
|Венсон Абубакар
|Сербия – Камерун
|группа
|Луис Чавес
|Мексика – С. Аравия
|группа
|Килиан Мбаппе
|Франция – Польша
|1/8 финала
|Ришарлисон
|Бразилия – П. Корея
|1/8 финала
|Пайк Сын Хо
|Бразилия – П. Корея
|1/8 финала
|Неймар
|Хорватия Бразилия
|1/4 финала
Нашлось место и для форварда Саудовской Аравии Салем Аль-Давсари, отличившийся фантастическим мячом в стартовой игре турнира против Аргентины. Тогда его сборная победила будущих чемпионов мира со счетом 2:1.
Видео лучших голов ЧМ-2022:
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Не забыли организаторы и о главном голеадоре ЧМ-2022 Килиане Мбаппе. В десятку лучших голов турнира попало его взятие ворот в игре с Польшей в 1/8 финала. А вот голам Лионеля Месси в подборке места не нашлось. Победитель в номинации будет назван позже.
Отметим, что награда гол турнира вручается с 2006 года. За это время награду получали всего четверо футболистов, в том числе три южноамериканца:
|ГОД
|ДЕВУТЬ
|МАТЧ
|СТАДИЯ
|2006
|Макси Родригес
|Аргентина – Мексика
|1/8 финала
|2010
|Диего Форлан
|Германия – Уругвай
|матч за 3 место
|2014
|Хамес Родригес
|Колумбия – Уругвай
|1/8 финала
|2018
|Бенжемен Повар
|Франция – Аргентина
|1/8 финала