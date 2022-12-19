У Катарі закінчився чемпіонат світу з футболу 2022. У вирішальному поєдинку Мундіаля тріумфатором стала збірна Аргентини, яка у божевільному фіналі переграла Францію в серії пенальті, пише 24 канал.
До теми Можливо, найкращий фінал чемпіонату світу в історії: відеоогляд матчу Аргентина – Франція
На турнірі було забито рекордну кількість голів – аж 172. За цим показником ЧС-2022 перевершив турніри 1998 та 2014 років, де було по 171 точних удари.
Тим часом, ФІФА склала підбірку десяти найкращих голів чемпіонату світу 2022. Варто відзначити, що у рейтинг потрапили три голи збірної Бразилії. Два з них – на рахунку Рішарлісона.
|ГРАВЕЦЬ
|МАТЧ
|СТАДІЯ
|Салем Аль-Давсарі
|Аргентина – С. Аравія
|група
|Рішарлісон
|Бразилія – Сербія
|група
|Коді Гакпо
|Нідерланди – Еквадор
|група
|Енцо Фернандес
|Аргентина – Мексика
|група
|Венсан Абубакар
|Сербія – Камерун
|група
|Луїс Чавес
|Мексика – С. Аравія
|група
|Кіліан Мбаппе
|Франція – Польща
|1/8 фіналу
|Рішарлісон
|Бразилія – П. Корея
|1/8 фіналу
|Пайк Син Хо
|Бразилія – П. Корея
|1/8 фіналу
|Неймар
|Хорватія – Бразилія
|1/4 фіналу
Знайшлось місце і для форварда Саудівської Аравії Салем Аль-Давсарі, який відзначився фантастичним м'ячем у стартовій грі турніру проти Аргентини Тоді його збірна перемогла майбутніх чемпіонів світу з рахунком 2:1.
ВІдео найкращих голів ЧС-2022:
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Не забули організатори і про головного голеадора ЧС-2022 Кіліана Мбаппе. У десятку найкращих голів турніру потрапив його взяття воріт у грі з Польщею в 1/8 фіналу. А ось голам Ліонеля Мессі у добірці місця не знайшлось. Переможець у номінації буде названий пізніше.
Відзначимо, що нагорода "гол турніру" вручається з 2006 року. За цей час нагороду отримували всього четверо футболістів, в тому числі три південноамериканця:
|РІК
|ГРАВЕЦЬ
|МАТЧ
|СТАДІЯ
|2006
|Максі Родрігес
|Аргентина – Мексика
|1/8 фіналу
|2010
|Дієго Форлан
|Німеччина – Уругвай
|матч за 3 місце
|2014
|Хамес Родрігес
|Колумбія – Уругвай
|1/8 фіналу
|2018
|Бенжамен Павар
|Франція – Аргентина
|1/8 фіналу