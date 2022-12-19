У Катарі закінчився чемпіонат світу з футболу 2022. У вирішальному поєдинку Мундіаля тріумфатором стала збірна Аргентини, яка у божевільному фіналі переграла Францію в серії пенальті, пише 24 канал.

До теми Можливо, найкращий фінал чемпіонату світу в історії: відеоогляд матчу Аргентина – Франція

На турнірі було забито рекордну кількість голів – аж 172. За цим показником ЧС-2022 перевершив турніри 1998 та 2014 років, де було по 171 точних удари.

Тим часом, ФІФА склала підбірку десяти найкращих голів чемпіонату світу 2022. Варто відзначити, що у рейтинг потрапили три голи збірної Бразилії. Два з них – на рахунку Рішарлісона.

ГРАВЕЦЬ МАТЧ СТАДІЯ Салем Аль-Давсарі Аргентина – С. Аравія група Рішарлісон Бразилія – Сербія група Коді Гакпо Нідерланди – Еквадор група Енцо Фернандес Аргентина – Мексика група Венсан Абубакар Сербія – Камерун група Луїс Чавес Мексика – С. Аравія група Кіліан Мбаппе Франція – Польща 1/8 фіналу Рішарлісон Бразилія – П. Корея 1/8 фіналу Пайк Син Хо Бразилія – П. Корея 1/8 фіналу Неймар Хорватія – Бразилія 1/4 фіналу

Знайшлось місце і для форварда Саудівської Аравії Салем Аль-Давсарі, який відзначився фантастичним м'ячем у стартовій грі турніру проти Аргентини Тоді його збірна перемогла майбутніх чемпіонів світу з рахунком 2:1.

ВІдео найкращих голів ЧС-2022:

Читайте також Вулиці переповнені, люди скандують від щастя: як Аргентина святкує перемогу на ЧС-2022

Не забули організатори і про головного голеадора ЧС-2022 Кіліана Мбаппе. У десятку найкращих голів турніру потрапив його взяття воріт у грі з Польщею в 1/8 фіналу. А ось голам Ліонеля Мессі у добірці місця не знайшлось. Переможець у номінації буде названий пізніше.

Відзначимо, що нагорода "гол турніру" вручається з 2006 року. За цей час нагороду отримували всього четверо футболістів, в тому числі три південноамериканця: