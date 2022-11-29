Последний матч для Катара и борьба за места в 1/8 финала: анонс ЧМ-2022 29 ноября

На чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре во вторник, 29 ноября, стартует третий тур группового этапа. Традиционно будут сыграны четыре матча. Но будет определенное отличие от предыдущих дней.

В предыдущие дни группового этапа матчи на чемпионате мира начинались в 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 по киевскому времени. Однако матчи третьего тура в группах будут начинаться параллельно. Это сделано для того, чтобы команды не знали результата параллельного матча, и спортивная борьба за выход в плей-офф присутствовала до последней минуты. Ведь история знает не редкие случаи, когда команды играли с "нужным результатом" последний матч и оба выходили в следующий раунд соревнований.

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Следовательно, в третьем туре два матча будут начинаться в 17:00, а еще два матча – в 21:00.

Эквадор – Сенегал. 17:00

Именно в этом матче определится одна из команд группы A, которая выйдет в следующий раунд. Хотя не исключено, когда в 1/8 финала выйдут обе сборные. Правда, для этого нужно, чтобы Сенегал сыграл хотя бы вничью, а Нидерланды в параллельном матче уступили Катару с разницей в три гола или больше. Если же Сенегал победит, то тогда Эквадору нужно будет, чтобы Нидерланды уступили катарцам с большей разницей, чем они.

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Нидерланды – Катар. 17:00

Катар – первая команда на ЧМ-2022, потерявшая шанс выйти в плей-офф. Эта команда стала только второй сборной, которая принимала чемпионат мира, и не смогла выйти из группы. Первыми стали ЮАР, но там команда хотя бы набрала очки. Катар же два матча проиграл, забив всего один гол.

Так что игра против Нидерландов станет последней для Катара на чемпионате мира. А вот Нидерланды, скорее всего, продолжат борьбу.

Англия – Уэльс. 21:00

Значительно более интересной выглядит ситуация в группе B. Ведь там все четыре команды сохраняют шансы на выход в следующий раунд. Правда двум из них нужно обязательно побеждать.

Одна из таких команд – Уэльс, сыграющая против Англии. Англичане пока лидируют в группе, но им нужно не проиграть, чтобы выйти в 1/8 финала. Хотя поражение даже может сохранить за ними первое место – все благодаря разнице голов. Ведь при равном количестве очков преимущество получает команда с лучшей разницей голов. У англичан пока +4.

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Поэтому Уэльсу в этом матче нужно не только побеждать, но и делать это с разницей в четыре или более гола, чтобы обойти англичан.

Иран – США. 21:00

Еще одна команда, которая выйдет из группы, определится именно в этом матче. Поэтому здесь следует ожидать как футбольной борьбы, так и политического противостояния.

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Иран несколько неожиданно победил Уэльс и поднялся на второе место в группе. Так что в игре против США их устроит и ничья. Американцам же нужно только побеждать, чтобы выходить из группы. Следовательно, результат этого матча будет иметь не только значение для политического противостояния между странами, но и чисто спортивное в борьбе за выход в плей-офф.