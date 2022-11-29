У попередні дні групового етапу матчі на чемпіонаті світу розпочиналися о 12:00, 15:00, 18:00 та 21:00 за київським часом. Однак матчі третього туру в групах будуть розпочинатися паралельно. Це зроблено для того, щоб команди не знали результат паралельного матчу, і спортивна боротьба за вихід в плей-офф була присутня до останньої хвилини. Адже історія знає не поодинокі випадки, коли команди грали з "потрібним результатом" останній матч та обоє виходили в наступний раунд змагань.

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Відтак в третьому турі два матчі будуть розпочинатися о 17:00, а ще два матчі – о 21:00.

Еквадор – Сенегал. 17:00

Саме в цьому матчі визначиться одна з команд з групи A, яка вийде в наступний раунд. Хоча не виключено, коли в 1/8 фіналу вийдуть обидві збірні. Правда для цього треба, щоб Сенегал зіграв хоча б внічию, а Нідерланди в паралельному матчі поступилися Катару з різницею в три голи чи більше. Якщо ж Сенегал переможе, то тоді Еквадору треба буде, щоб Нідерланди поступилися катарцям з більшою різницею, аніж вони.

До теми Чемпіонат світу з футболу 2022: турнірна таблиця

Нідерланди – Катар. 17:00

Катар – перша команда на ЧС-2022, яка втратила шанс вийти в плей-офф. Ця команда стала лише другою збірною, яка приймала чемпіонат світу, і не змогла вийти з групи. Першими стали ПАР, але там команда хоча б набрала очки. Катар же два матчі програв, забивши лише один гол.

Тож гра проти Нідерландів стане останньою для Катару на чемпіонаті світу. А от Нідерланди, скоріш за все, продовжать боротьбу.

Англія – Уельс. 21:00

Значно цікавішою виглядає ситуація в групі B. Адже там всі чотири команди зберігають шанси на вихід в наступний раунд. Правда двом з них треба обов'язково перемагати.

Одна з таких команд – Уельс, яка зіграє проти Англії. Англійці поки лідирують в групі, але їм треба не програти, щоб вийти в 1/8 фіналу. Хоча і поразка навіть може зберегти за ними перше місце – все завдяки різниці голів. Адже за рівної кількості очок перевагу отримує команда із кращою різницею голів. В англійців поки +4.

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Тож Уельсу в цьому матчі треба не лише перемагати, але й робити це з різницею в чотири голи чи більше, щоб обійти англійців.

Іран – США. 21:00

Ще одна команда, яка вийде з групи, визначиться саме в цьому матчі. Тож тут варто очікувати як футбольної боротьби, так і політичного протистояння.

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Іран дещо неочікувано переміг Уельс та піднявся на другу сходинку в групі. Тож у грі проти США їх влаштує і нічия. Американцям же треба лише перемагати, зоб виходити з групи. Відтак результат цього матчу матиме не лише значення для політичного протистояння між країнами, але й чисто спортивне в боротьбі за вихід в плей-офф.