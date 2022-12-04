Левандовски против Мбаппе и африканский тест для Англии: анонс ЧМ-2022 4 декабря

В воскресенье, 4 декабря, на чемпионате мира 2022 года в Катаре сыграют два поединка 1/8 финала. Французы попытаются легкими силами пройти неубедительных поляков, а подопечных Саутгейта ждет проверка чемпионами Африки.

24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков на чемпионате мира в 15-й игровой день. 4 декабря продолжается стадия плей-офф и на воскресенье назначены две встречи с участием европейских топ-сборных.

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Франция – Польша

Начало: 17:00

Стадион: Аль-Тумама (Доха)

Команда Дидье Дешама пока уверенно идет по турниру даже, несмотря на поражения в третьем туре группы. Благодаря победам над Австралией и Данией действующие чемпионы мира заранее гарантировали выход в плей-офф и позволили себе сыграть резервом против Туниса.

Теперь же для "Ле Бле" начинается настоящий плей-офф, хотя и первый соперник не выглядит слишком грозным. Сборная Польши не поразила по игре на групповой стадии, однако результата своего не достигала.

Следите с нами Франция – Польша: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2022

Героем этих матчей можно назвать Войцеха Щенсны. Кипер Ювентуса отстоял два матча на "ноль", совершил более 20 сейвов и парировал целых два пенальти, в том числе и от Лионеля Месси.

Однако полевые игроки "Кадры" не впечатляли, в том числе и главная звезда команды Роберт Левандовский. Форвард Барселоны часто оставался без мяча, поскольку защита не могла его доставить к нему. Как итог – всего один забитый гол, и то после грубой ошибки аравийца.

Пока сложно представить, как Польша собирается останавливать грозных французов. Чеславу Михневичу следует наладить связи между линиями, ведь с организацией атак у команды большие проблемы.

. Франция и Польша отыграли 18 очных поединков. У них "Ле Бле" побеждали 8 раз, поляки - 3, тогда как пять матчей завершились вничью. Единственный их поединок на ЧМ был в 1982 году, когда Польша выиграла у соперника в матче за третье место (3:2) и завоевала бронзу Мундиаля.

А снова надеяться на Щенсны – не самый лучший вариант. У подопечных Дешама достаточно атакующего потенциала, чтобы победить нефарт и воспользоваться ошибками "Кадры" в защите.

Англия – Сенегал

Начало: 21:00

Стадион: Аль-Байт (Аль Хор)

Сенегальцы уже выполнили программу-минимум на этом ЧМ даже, несмотря на травму своей звезды Садио Мане. "Львы Теранги" одолели Катар и Эквадор, а нидерландцам команда уступила только в самой концовке матча.

Это позволило им в плей-офф выйти на вицечемпионов Европы. Англия на групповой стадии произвела хорошее впечатление, забив 9 голов. Впрочем, все они были оформлены в воротах Ирана или Уэльса, которые являются куда более слабыми оппонентами.

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А вот со сборной США "три льва" скатали нулевую ничью и по игре точно не обыграли "янкиз". По кадровому потенциалу эта команда еще может прибавлять и держаться на самом высоком уровне, но с Сенегалом должно быть сложнее.

Действующие чемпионы Африки показывают слаженную игру в обороне, а в нападении имеют ряд креативных футболистов. Даже без Садио Мане в сборной присутствуют игроки клубов топ-лиг – Эдуар Менди, Калиду Кулибали, Идрисса Гуе, Папе Сарр, Крепен Диатта, Фоде Балло-Туре и другие.

Сенегальцам по силам навязать равную игру соперника, но хватит ли надолго подопечных Сиссе? У англичан достаточный потенциал, чтобы закрыть игру даже в первом тайме. Если до перерыва подопечные Саутгейта не убьют, могут возникнуть проблемы.

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Обычно Англия ассоциировалась с командой, которая сама себе может придумать проблемы. Однако в последнее время на крупных турнирах у "трех львов" такое случалось крайне редко. Потому и не очень верится, что сенегальцы смогут остановить команду Саутгейта на пути к мечте.