24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників на чемпіонаті світу у 15-ий ігровий день. 4 грудня продовжується стадія плей-офф і на неділю призначені дві зустрічі за участю європейських топ-збірних.

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Франція – Польща

Початок: 17:00

Стадіон: Аль-Тумама (Доха)

Команда Дідьє Дешама поки впевнено йде по турніру навіть попри поразки у третьому турі групи. Завдяки перемогам над Австралією та Данією чинні чемпіони світу заздалегідь гарантували собі вихід у плей-офф та дозволили собі зіграти резервом проти Тунісу.

Тепер же для "Ле Бле" починається справжній плей-офф, хоча і перший суперник не виглядає дуже грізним. Збірна Польщі не вразила по грі на груповій стадії, однак результату свого досягала.

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Героєм тих матчів можна назвати Войцеха Щенсни. Кіпер Ювентуса відстояв два матчі на "нуль", здійснив понад 20 сейвів та парирував аж два пенальті, в тому числі і від Ліонеля Мессі.

Проте польові гравці "Кадри" не вражали, в тому числі і головна зірка команди Роберт Левандовський. Форвард Барселони часто залишався без м'яча, оскільки захист не міг його доставити до нього. Як підсумок – всього один забитий гол, і то після грубої помилки аравійця.

Поки складно уявити, як ця Польща збирається зупиняти грізних французів. Чеславу Міхневича варто налагодити зв'язки між лініями, адже з організацією атак у команди великі проблеми.

Цікаво знати. Франція та Польща відіграли 18 очних поєдинків. У них "Ле Бле" перемагали 8 разів, поляки – 3, тоді як п'ять матчів завершились внічию. Єдиний їх поєдинок на ЧС був у 1982 році, коли Польща виграла у суперника в матчі за третє місце (3:2) та здобула бронзу Мундіалю.

А знову сподіватися на Щенсни – не найкращий варіант. Підопічні Дешама мають достатньо атакувального потенціалу, щоб перемогти нефарт та скористатись помилками "Кадри" у захисті.

Англія – Сенегал

Початок: 21:00

Стадіон: Аль-Байт (Аль Хор)

Сенегальці вже виконали програму-мінімум на цьому ЧС навіть попри травму своєї зірки Садіо Мане. "Леви Теранги" здолали Катар та Еквадор, а нідерландцям команда поступилась лише в самій кінцівці матчу.

Це дозволило їм у плей-офф вийти на віцечемпіонів Європи. Англія на груповій стадії справила хороше враження, забивши аж 9 голів. Втім всі вони були оформлені у воротах Ірану чи Уельсу, які є куди слабшими опонентами.

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А ось зі збірною США "три леви" скатали нульову нічию і по грі точно не переграли "янкіз". По кадровому потенціалу ця команда ще може додавати і триматись на найвищому рівні, але з Сенегалом має бути складніше.

Чинні чемпіони Африки показують злагоджену гру в обороні, а в нападі мають низку креативних футболістів. Навіть без Садіо Мане у збірній присутні гравці клубів топ-ліг – Едуар Менді, Каліду Кулібалі, Ідрісса Гує, Папе Сарр, Крепен Діатта, Фоде Балло-Туре та інші.

Сенегальцям по силам нав'язати рівну гру суперника, але чи надового вистачить підопічних Сіссе? У англійців є достатній потенціал, щоб закрити гру навіть у першому таймі. Якщо ж до перерви підопічні Саутгейта не заб'ють, можуть виникнути проблеми.

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Зазвичай Англія асоціювалась з командою, яка сама собі може вигадати проблеми. Однак останнім часом на крупних турнірах у "трьох левів" таке траплялось вкрай рідко. Тому і не дуже віриться, що сенегальці зможуть зупинити команду Саутгейта на шляху до мрії.