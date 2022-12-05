День азиатского футбола для Бразилии и Хорватии: анонс ЧМ-2022 5 декабря

В понедельник, 5 декабря, на чемпионате мира 2022 года в Катаре сыграют два поединка 1/8 финала. Япония попытается переиграть еще одну европейскую топ-сборную, тогда как бразильцев ждет битва с сенсационной командой Сона.

24 канал рассказывает о матчах, ожидающих болельщиков на чемпионате мира в 16-й игровой день. 5 декабря продолжается стадия плей-офф и на понедельник назначены две встречи с участием азиатских сборных.

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Япония – Хорватия

Начало: 17:00

Стадион: Аль-Джануб (Аль Вакра)

Японцы создали одну из самых больших сенсаций этого турнира. "Самураи" преодолели две европейские топ-сборные в лице Германии и Испании, что позволило им выиграть квартет Э. Не помешало даже минимальное поражение Коста-Рики.

Это позволило команде в четвертый раз в истории выйти в раунд плей-офф. Все прошлые разы (2002, 2010, 2018) Япония останавливалась на первой же стадии, хотя ее соперников сложно назвать топовыми – Турция и Парагвай, но на прошлом Мундиале их выбила грозная Бельгия.

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Теперь же команде Мориясу предстоит сразиться с вицечемпионами мира. Хорватия провела посредственный групповой турнир, ярко показав себя на фоне аутсайдера Канады.

Марокканцам "клетки" уступали по игре (0:0), а с бельгийцами банально отстояли выгодную для себя нулевую ничью. Однако жребий подарил подопечным Далича неплохой вариант в 1/8 финала.

Япония уже доказала, что ей легче действовать вторым номером против топ-команд. Сейчас хорватов трудно отнести к такой категории, однако по классу балканцы имеют некоторое преимущество над соперником.

. Япония и Хорватия встречались трижды и имеют в своих отношениях полный паритет – по одной победе каждой из команд и одной ничьей. Две из этих встреч прошли на ЧМ в группе. В 1998 году хорваты выиграли со счетом 1:0, а 8 лет спустя в Германии команды не забивали друг другу.

Тренер "самураев" показал себя гением замен, ведь с 4-х голов на групповой стадии три забили игроки со скамейки. Не исключено, что именно в этом матче болельщики увидят первую на ЧМ серию пенальти, где определенное преимущество получат хорваты благодаря более классному киперу. Впрочем, японцы способны сотворить очередное чудо, ведь их порядок и настойчивость в атаке способны бить класс.

Бразилия – Южная Корея

Начало: 21:00

Стадион: Стадион 974 (Доха)

Пожалуй, именно в этой паре 1/8 финала наблюдается самая большая разница в классе между соперниками. Бразильцы являются главными фаворитами Мундиаля и пока не испытывают проблем с достижением результата.

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Сербов и швейцарцев подопечные Тите одолели без шансов, а в последнем туре "селесао" проиграли Камеруну второму составу, когда команда уже была де-юре в плей-офф. Сейчас у Бразилия не более сильный соперник, чем те, что были в группе.

Корейцам пройти группу разрешил большой фарт. Подопечные Бенту не были сильнее по игре ни при Уругвае, ни при Гане, набрав в этих играх всего один балл.

Помогла "азиатским тиграм" Португалия, которая уже решила свою задачу и вышла из резерва. В итоге поздний гол Хвана подарил Корее победу, а некрупный триумф Уругвая в параллельной игре оставил азиатцев на втором месте.

. После поражения от Аргентины на ЧМ-1990 Бразилия ни разу не вылетала на стадии 1/8 финала. Корея дважды выходила в плей-офф. В 2002 году она дошла до полуфинала, а в 2010-м проиграла в 1/8 финала Уругвая.

Пройти дальше корейцам может помочь только большой фарт и организованная игра в защите. Если подопечные Бенту выстоят в первом тайме, есть вероятность того, что команда дотерпит до экстратаймов или серии пенальти. Однако класс соперника оставляет для азиатцев мало шансов.