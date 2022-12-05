24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників на чемпіонаті світу у 16-ий ігровий день. 5 грудня продовжується стадія плей-офф і на понеділок призначені дві зустрічі за участю азійських збірних.

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Японія – Хорватія

Початок: 17:00

Стадіон: Аль-Джануб (Аль Вакра)

Японці створили одну з найбільших сенсацій цього турніру. "Самураї" подолали дві європейські топ-збірні в особі Німеччини та Іспанії, що дозволило їм виграти квартет Е. Не завадила навіть мінімальна поразка від Коста-Рики.

Це дозволило команді вчетверте в історії вийти в раунд плей-офф. Усі минулі рази (2002, 2010, 2018) Японія зупинялась на першій же стадії, хоча її суперників складно назвати топовими – Туреччина і Парагвай, але на минулому Мундіалі їх вибила грізна Бельгії.

До теми Японія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Тепер же команді Моріясу належить битися з віцечемпіонами світу. Хорватія провела посередній груповий турнір, яскраво показавши себе лише на фоні аутсайдера Канади.

Марокканцям "картаті" поступались по грі (0:0), а з бельгійцями банально відстояли вигідну для себе нульову нічию. Однак жереб подарував підопічним Даліча непоганий варіант в 1/8 фіналу.

Японія вже довела, що їй легше діяти другим номером проти топ-команд. Нині хорватів важко віднести до такої категорії, однак за класом балканці мають деяку перевагу над суперником.

Варто знати. Японія та Хорватія зустрічались тричі і мають у своїх відносинах повний паритет – по одній перемозі кожної з команд та одній нічиїй. Дві з цих зустрічей відбулись на ЧС в групі. У 1998 році хорвати виграли з рахунком 1:0, а через 8 років у Німеччині команди не забивали один одному.

Тренер "самураїв" показав себе генієм замін, адже з 4-х голів на груповій стадії три забили гравці з лавки. Не виключено, що саме у цьому матчі вболівальники побачать першу на ЧС серію пенальті, де певну перевагу матимуть хорвати завдяки більш класному кіперу. Втім японці здатні створити чергове диво, адже їх порядок і наполегливість в атаці здатні бити клас.

Бразилія – Південна Корея

Початок: 21:00

Стадіон: Стадіон 974 (Доха)

Мабуть, саме у цій парі 1/8 фіналу спостерігається найбільша різниця в класі між суперниками. Бразильці є головними фаворитами Мундіалю і поки не мають проблем із досягненням результату.

Слідкуйте з нами Бразилія - Південна Корея: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

Сербів і швейцарців підопічні Тіте здолали без шансів, а в останньому турі "селесао" програли Камеруну другим складом, коли команда вже була де-юре у плей-офф. Зараз у Бразилія не сильніший суперник, ніж ті, що були в групі.

Корейцям пройти групу дозволив великий фарт. Підопічні Бенту не були сильнішими по грі ані за Уругвай, ані за Гану, набравши у тих іграх всього один бал.

Допомогла "азійським тиграм" Португалія, яка вже вирішила своє завдання і вийшла резервом. У підсумку пізній гол Хвана подарував Кореї перемогу, а некрупний тріумф Уругвая в паралельній грі залишив азійців на другому місці.

Цікавий факт. Після поразки від Аргентини на ЧС-1990 Бразилія жодного разу не вилітала на стадії 1/8 фіналу. Корея ж двічі виходила в плей-офф. У 2002 році вона дійшла до півфіналу, а у 2010-му програла в 1/8 фіналу Уругваю.

Пройти далі корейцям може допомогти лише великий фарт та дуже організована гра в захисті. Якщо підопічні Бенту вистоять в першому таймі, є ймовірність того, що команда дотерпить до екстратаймів чи навіть серії пенальті. Проте клас суперника залишає для азійців мало шансів.