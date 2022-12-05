24 канал розповідає про матчі, які очікують вболівальників на чемпіонаті світу у 16-ий ігровий день. 5 грудня продовжується стадія плей-офф і на понеділок призначені дві зустрічі за участю азійських збірних.
Читайте також Чемпіонат світу з футболу 2022: календар та результати матчів
Японія – Хорватія
Початок: 17:00
Стадіон: Аль-Джануб (Аль Вакра)
Японці створили одну з найбільших сенсацій цього турніру. "Самураї" подолали дві європейські топ-збірні в особі Німеччини та Іспанії, що дозволило їм виграти квартет Е. Не завадила навіть мінімальна поразка від Коста-Рики.
Це дозволило команді вчетверте в історії вийти в раунд плей-офф. Усі минулі рази (2002, 2010, 2018) Японія зупинялась на першій же стадії, хоча її суперників складно назвати топовими – Туреччина і Парагвай, але на минулому Мундіалі їх вибила грізна Бельгії.
До теми Японія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022
Тепер же команді Моріясу належить битися з віцечемпіонами світу. Хорватія провела посередній груповий турнір, яскраво показавши себе лише на фоні аутсайдера Канади.
Марокканцям "картаті" поступались по грі (0:0), а з бельгійцями банально відстояли вигідну для себе нульову нічию. Однак жереб подарував підопічним Даліча непоганий варіант в 1/8 фіналу.
Японія вже довела, що їй легше діяти другим номером проти топ-команд. Нині хорватів важко віднести до такої категорії, однак за класом балканці мають деяку перевагу над суперником.
Тренер "самураїв" показав себе генієм замін, адже з 4-х голів на груповій стадії три забили гравці з лавки. Не виключено, що саме у цьому матчі вболівальники побачать першу на ЧС серію пенальті, де певну перевагу матимуть хорвати завдяки більш класному кіперу. Втім японці здатні створити чергове диво, адже їх порядок і наполегливість в атаці здатні бити клас.
Бразилія – Південна Корея
Початок: 21:00
Стадіон: Стадіон 974 (Доха)
Мабуть, саме у цій парі 1/8 фіналу спостерігається найбільша різниця в класі між суперниками. Бразильці є головними фаворитами Мундіалю і поки не мають проблем із досягненням результату.
Слідкуйте з нами Бразилія - Південна Корея: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2022
Сербів і швейцарців підопічні Тіте здолали без шансів, а в останньому турі "селесао" програли Камеруну другим складом, коли команда вже була де-юре у плей-офф. Зараз у Бразилія не сильніший суперник, ніж ті, що були в групі.
Корейцям пройти групу дозволив великий фарт. Підопічні Бенту не були сильнішими по грі ані за Уругвай, ані за Гану, набравши у тих іграх всього один бал.
Допомогла "азійським тиграм" Португалія, яка вже вирішила своє завдання і вийшла резервом. У підсумку пізній гол Хвана подарував Кореї перемогу, а некрупний тріумф Уругвая в паралельній грі залишив азійців на другому місці.
Пройти далі корейцям може допомогти лише великий фарт та дуже організована гра в захисті. Якщо підопічні Бенту вистоять в першому таймі, є ймовірність того, що команда дотерпить до екстратаймів чи навіть серії пенальті. Проте клас суперника залишає для азійців мало шансів.