Череда кровавых терактов в США: сколько жертв и что об этом известно

Соединенные Штаты Америки в трауре после серии терактов, всколыхнувших страну накануне. В общем, погибли по меньшей мере 31 человек, еще более 60 – ранены. Массовые убийства уже вошли в десятку самых кровавых в стране. Журналисты 24 канала собрали всю информацию о жутких расстрелах в Огайо, Техасе и Чикаго.

Стрельба в Техасе

Первым и самым масштабным был теракт в торговом центре городка Эль-Пасо в штате Техас. Там группа вооруженных молодчиков ворвалась в здание с автоматами Калашникова и просто начала расстреливать всех на своем пути.

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На момент трагедии в торговом центре было много семей с детьми, поскольку в США в разгаре подготовка к учебному сезону.

Я как раз ждала в очереди, чтобы рассчитывалась в магазине, как в торговый центр зашел мужчина и начал стрелять по людям. Их было минимум трое, все в черном. Собственными глазами я видела, как они стреляли, видела оружие и то, как разлетались патроны,

– сказала очевидица Адриана.

Однако, согласно официальной версии следствия, стрелявший был один, да еще и еще совсем юный, нападающему всего 21 год.

Во время атаки он убил 20 человек, еще почти тридцать получили ранения. Известно, что погибли люди в возрасте от 2 до 83 лет. Среди погибших – трое мексиканцев, еще шесть граждан этой страны пострадали.

Еще один человек от полученных ранений скончался в госпитале утром 5 августа. К вечеру этого же дня стало известно о смерти еще одного пострадавшего лица. Так, в результате стрельбы в Эль-Пасо погибли 22 человека.

В критическом состоянии сейчас находится один человек. Состояние еще пятерых медики оценивают как стабильное.

Sad to report that the number of fatalities increased by one. Victim passed early this morning at the hospital. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) 5 серпня 2019 р.

Что известно о стрелке? За несколько часов правоохранители задержали одного из нападавших. Это 21-летний Патрик Крузиус. Накануне нападения мужчина опубликовал в интернете манифест, в котором поддержал теракт в мечети в Новой Зеландии. А также постоянно постил в соцсетях расистские и антисемитские высказывания. Прокуроры рассматривают дело как внутренний терроризм. Наказанием для него будут требовать смертную казнь.

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Смертельная стрельба в Огайо

В городе Дейтон, штат Огайо, вооруженный мужчина также открыл огонь по толпе. Буквально за полминуты 24-летний Коннор Бэтс успел застрелить из винтовки 9 человек. Также раненые - более двух десятков человек.

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Что известно про стрелке? Злоумышленник во время нападения был одет в бронежилет, а массовый расстрел осуществлял из своего АК-47. Однако полиция среагировала оперативно – его обезвредили, застрелив на месте. Мужчина жил в пригороде в районе Беллбрук и, по словам начальника полиции Догерти, мужчина никогда не контактировал с правоохранителями.

Следствие пока не установило мотивов Беттса для совершения нападения. Известно, что среди жертв вооруженного нападения оказалась 22-летняя сестра нападавшего.

Still no word on the amount of casualties.



Multiple videos online show multiple bodies in the street with sheets over them.



Still no clue on total numbers of victims & motive for shooter. #DaytonOhio #OregonDistrict pic.twitter.com/evJJmoys1i — Josh Martinez (@YoJoshMartinez) 4 серпня 2019 р.

Стрельба в Чикаго

Через несколько часов после теракта в Огайо стрельба произошла и на западе Чикаго. Там неизвестный открыл огонь из черного автомобиля Camaro.

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Чудом никто не погиб, но семь человек получили ранения. В частности, 21-летний парень с ранением в пах находится в больнице в критическом состоянии, еще шесть человек с огнестрельными ранениями различной тяжести доставили в местные медучреждения. Люди стоят в очередях в разных городах США, чтобы сдать кровь пострадавшим.



Фото с места стрельбы в Чикаго / NBC

Президент США Дональд Трамп объявил в стране трехдневный траур. Сегодня Трамп лично встретится со следователями по этим делам, он пообещает объявить особое заявление.

Тысячи людей вышли на скорбные мероприятия ночью в Эль-Пасо, чтобы помянуть погибших и объединяться вместе, как одна община. В Пондер-парке они заполнили поле "Малой лиги", где пели песни и зажигали фонари на телефоне в знак памяти жертв расстрела.

Жители Эль-Пасо молились и зажигали огни в честь жертв терактов в США: фото Elpais

Тем временем художник Мануэль Оливер начал рисовать мурал на детские лица жертв терактов. Мужчина отмечает: многие мелкие перестрелки не пролучают огласку.

Одно лицо – лицо его сына, которого два года назад во время похожего теракта застрелили в школе. С тех пор мужчина с женой путешествует по миру и делает все, чтобы привлечь больше внимания к проблеме терактов и требует отменить закон, позволяющий владеть оружием.

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