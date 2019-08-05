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      Череда кровавых терактов в США: сколько жертв и что об этом известно

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      Соединенные Штаты Америки в трауре после серии терактов, всколыхнувших страну накануне. В общем, погибли по меньшей мере 31 человек, еще более 60 – ранены. Массовые убийства уже вошли в десятку самых кровавых в стране. Журналисты 24 канала собрали всю информацию о жутких расстрелах в Огайо, Техасе и Чикаго.

      Стрельба в Техасе

      Первым и самым масштабным был теракт в торговом центре городка Эль-Пасо в штате Техас. Там группа вооруженных молодчиков ворвалась в здание с автоматами Калашникова и просто начала расстреливать всех на своем пути.

      Больше о жуткой стрельбе в Техасе (видео 18+) – читайте здесь

      На момент трагедии в торговом центре было много семей с детьми, поскольку в США в разгаре подготовка к учебному сезону.

      Я как раз ждала в очереди, чтобы рассчитывалась в магазине, как в торговый центр зашел мужчина и начал стрелять по людям. Их было минимум трое, все в черном. Собственными глазами я видела, как они стреляли, видела оружие и то, как разлетались патроны,
      – сказала очевидица Адриана.

      Однако, согласно официальной версии следствия, стрелявший был один, да еще и еще совсем юный, нападающему всего 21 год.

      Во время атаки он убил 20 человек, еще почти тридцать получили ранения. Известно, что погибли люди в возрасте от 2 до 83 лет. Среди погибших – трое мексиканцев, еще шесть граждан этой страны пострадали.

      Еще один человек от полученных ранений скончался в госпитале утром 5 августа. К вечеру этого же дня стало известно о смерти еще одного пострадавшего лица. Так, в результате стрельбы в Эль-Пасо погибли 22 человека.

      В критическом состоянии сейчас находится один человек. Состояние еще пятерых медики оценивают как стабильное.

      Что известно о стрелке? За несколько часов правоохранители задержали одного из нападавших. Это 21-летний Патрик Крузиус. Накануне нападения мужчина опубликовал в интернете манифест, в котором поддержал теракт в мечети в Новой Зеландии. А также постоянно постил в соцсетях расистские и антисемитские высказывания. Прокуроры рассматривают дело как внутренний терроризм. Наказанием для него будут требовать смертную казнь.

      Смотрите видео: люди бегут с места стрельбы в Техасе

      Смертельная стрельба в Огайо

      В городе Дейтон, штат Огайо, вооруженный мужчина также открыл огонь по толпе. Буквально за полминуты 24-летний Коннор Бэтс успел застрелить из винтовки 9 человек. Также раненые - более двух десятков человек.

       Больше о стрельбе в Огайо – читайте здесь

      Что известно про стрелке? Злоумышленник во время нападения был одет в бронежилет, а массовый расстрел осуществлял из своего АК-47. Однако полиция среагировала оперативно – его обезвредили, застрелив на месте. Мужчина жил в пригороде в районе Беллбрук и, по словам начальника полиции Догерти, мужчина никогда не контактировал с правоохранителями.

      Следствие пока не установило мотивов Беттса для совершения нападения. Известно, что среди жертв вооруженного нападения оказалась 22-летняя сестра нападавшего.

      Стрельба в Чикаго

      Через несколько часов после теракта в Огайо стрельба произошла и на западе Чикаго. Там неизвестный открыл огонь из черного автомобиля Camaro.

      Читайте также: Больше информации о стрельбе в Чикаго – читайте здесь

      Чудом никто не погиб, но семь человек получили ранения. В частности, 21-летний парень с ранением в пах находится в больнице в критическом состоянии, еще шесть человек с огнестрельными ранениями различной тяжести доставили в местные медучреждения. Люди стоят в очередях в разных городах США, чтобы сдать кровь пострадавшим.

      США
      Фото с места стрельбы в Чикаго / NBC

      Президент США Дональд Трамп объявил в стране трехдневный траур. Сегодня Трамп лично встретится со следователями по этим делам, он пообещает объявить особое заявление.

      Тысячи людей вышли на скорбные мероприятия ночью в Эль-Пасо, чтобы помянуть погибших и объединяться вместе, как одна община. В Пондер-парке они заполнили поле "Малой лиги", где пели песни и зажигали фонари на телефоне в знак памяти жертв расстрела.

      Жители Эль-Пасо молились и зажигали огни в честь жертв терактов в США: фото Elpais

      Тем временем художник Мануэль Оливер начал рисовать мурал на детские лица жертв терактов. Мужчина отмечает: многие мелкие перестрелки не пролучают огласку.

      Одно лицо – лицо его сына, которого два года назад во время похожего теракта застрелили в школе. С тех пор мужчина с женой путешествует по миру и делает все, чтобы привлечь больше внимания к проблеме терактов и требует отменить закон, позволяющий владеть оружием.

      Смотрите видео: как в США чтят память убитых в ужасных стрельбах

       

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости США Жертвы Дети и несовершеннолетние Оружие Стрельба в Техасе Стрельба Убийство Дональд Трамп Техас
      Источник: 24 канал
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