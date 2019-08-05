Низка кривавих терактів у США: скільки жертв та що про це відомо

Сполучені Штати Америки у жалобі після серії терактів, що сколихнули країну напередодні. Загалом, загинули щонайменше 29 людей, ще понад 60 – поранені. Масові вбивства вже увійшли до десятки найкривавіших у країні. Журналісти 24 каналу зібрали всю інформацію про моторошні розстріли в Огайо, Техасі та Чикаго.

Стрілянина в Техасі

Першим і наймасштабнішим був теракт у торговельному центрі містечка Ель-Пасо у штаті Техас. Там група озброєних молодиків увірвалась до будівлі з автоматами Калашнікова і просто почала розстрілювати усіх на своєму шляху.

Більше про моторошну стрілянину в Техасі (відео 18+) – читайте тут

На момент трагедії у торговому центрі було багато сімей з дітьми, оскільки у США саме у розпалі підготовка до навчального сезону.

Я якраз чекала у черзі, аби розраховувалась у магазині, як до торгового центру зайшов чоловік і почав стріляти по людях. Їх було мінімум троє, всі у чорному. На власні очі я бачила як вони стріляли, бачила зброю і те, як розліталися патрони,

– сказала очевидиця Адріана.

Вони вбили 27 людей, ще майже тридцять отримали поранення. Відомо, що загинули люди віком від від 2 до 83 років. Серед загиблих – троє мексиканців, ще шість громадян цієї країни постраждали.

Що відомо про стрільця? За кілька годин правоохоронці затримали одного зі нападників. Це 21-річний Патрік Крузіус. Напередодні нападу чоловік опублікував в інтернеті маніфест, в якому підтримав теракт в мечеті в Новій Зеландії. А також постійно постив у соцмережах расистські та антисемітські висловлювання. Прокурори розглядають справу як внутрішній тероризм. Покаранням для нього вимагатимуть смертну кару.

Дивіться відео: люди тікають з місця стрілянини у Техасі

Смертельна стрілянина в Огайо

У місті Дейтон, штат Огайо, озброєний чоловік також відкрив вогонь по натовпу. Буквально за півхвилини 24-річний Коннор Бетс встиг застрелити з гвинтівки 9 людей. Також поранені – понад два десятки людей.

Більше про стрілянину в Огайо – читайте тут

Що відомо про стрільця? Зловмисник під час нападу був одягнений у бронежилет, а масовий розстріл здійснював із власного АК-47. Проте поліція зреагувала оперативно – його знешкодили, застреливши на місці. Чоловік мешкав у передмісті в районі Беллбрук та, за словами начальника поліції Догерті, чоловік ніколи не контактував з правоохоронцями.

Слідство поки не встановило мотивів Беттса для вчинення нападу. Відомо, що серед жертв збройного нападу опинилася 22-річна сестра нападника.

Still no word on the amount of casualties.



Multiple videos online show multiple bodies in the street with sheets over them.



Still no clue on total numbers of victims & motive for shooter. #DaytonOhio #OregonDistrict pic.twitter.com/evJJmoys1i — Josh Martinez (@YoJoshMartinez) 4 серпня 2019 р.

Стрілянина в Чикаго

За кілька годин після теракту в Огайо стрілянина відбулась і на заході Чикаго. Там невідомий відкрив вогонь з чорного автомобіля Camaro.

Більше інформації про стрілянину у Чикаго – читайте тут

Дивом ніхто не загинув, але семеро людей зазнали поранень. Зокрема, 21-річний хлопець з пораненням у пах перебуває в лікарні у критичному стані, ще шістьох людей з вогнепальними пораненнями різної тяжкості доправили до місцевих медзакладів. Люди стоять у счергах в різних містах США, аби здати кров постраждалим.



Фото з місця стрілянини у Чикаго / NBC

Президент США Дональд Трамп оголосив у країні триденну жалобу. Сьогодні Трамп особисто зустрінеться зі слідчими у цих справах, він пообіцяє оголосити особливу заяву.

Тисячі людей вийшли на скорботні заходи вночі в Ель-Пасо, щоб пам’ятати загиблих та об’єднуватися разом, як одна громада. У Пондер-парку вони заповнили поле "Малої ліги", де співали пісні та запалювали ліхтарі на телефоні в знак пам'яті жертв розстрілу.

Жителі Ель-Пасо молилися та запалювали світки за жертвами терактів у США: фото Elpais

Тим часом митець Мануель Олівер почав малювати на муралах дитячі обличчя жертв терактів. Чоловік наголошує: багато дрібних стрілянин не набувають розголосу.

Одне з обличчя – лице його сина, якого два роки тому під час схожого теракту застрелили у школі. З того часу чоловік з дружиною мандрує світом і робить усе, аби привернути якнайбільше уваги до проблеми терактів та вимагає скасувати закон, що дозволяє володіти зброєю.