Низка кривавих терактів у США: скільки жертв та що про це відомо
Сполучені Штати Америки у жалобі після серії терактів, що сколихнули країну напередодні. Загалом, загинули щонайменше 29 людей, ще понад 60 – поранені. Масові вбивства вже увійшли до десятки найкривавіших у країні. Журналісти 24 каналу зібрали всю інформацію про моторошні розстріли в Огайо, Техасі та Чикаго.
Стрілянина в Техасі
Першим і наймасштабнішим був теракт у торговельному центрі містечка Ель-Пасо у штаті Техас. Там група озброєних молодиків увірвалась до будівлі з автоматами Калашнікова і просто почала розстрілювати усіх на своєму шляху.
Більше про моторошну стрілянину в Техасі (відео 18+) – читайте тут
На момент трагедії у торговому центрі було багато сімей з дітьми, оскільки у США саме у розпалі підготовка до навчального сезону.
Я якраз чекала у черзі, аби розраховувалась у магазині, як до торгового центру зайшов чоловік і почав стріляти по людях. Їх було мінімум троє, всі у чорному. На власні очі я бачила як вони стріляли, бачила зброю і те, як розліталися патрони,
– сказала очевидиця Адріана.
Вони вбили 27 людей, ще майже тридцять отримали поранення. Відомо, що загинули люди віком від від 2 до 83 років. Серед загиблих – троє мексиканців, ще шість громадян цієї країни постраждали.
Що відомо про стрільця? За кілька годин правоохоронці затримали одного зі нападників. Це 21-річний Патрік Крузіус. Напередодні нападу чоловік опублікував в інтернеті маніфест, в якому підтримав теракт в мечеті в Новій Зеландії. А також постійно постив у соцмережах расистські та антисемітські висловлювання. Прокурори розглядають справу як внутрішній тероризм. Покаранням для нього вимагатимуть смертну кару.
Дивіться відео: люди тікають з місця стрілянини у Техасі
Смертельна стрілянина в Огайо
У місті Дейтон, штат Огайо, озброєний чоловік також відкрив вогонь по натовпу. Буквально за півхвилини 24-річний Коннор Бетс встиг застрелити з гвинтівки 9 людей. Також поранені – понад два десятки людей.
Більше про стрілянину в Огайо – читайте тут
Що відомо про стрільця? Зловмисник під час нападу був одягнений у бронежилет, а масовий розстріл здійснював із власного АК-47. Проте поліція зреагувала оперативно – його знешкодили, застреливши на місці. Чоловік мешкав у передмісті в районі Беллбрук та, за словами начальника поліції Догерті, чоловік ніколи не контактував з правоохоронцями.
Слідство поки не встановило мотивів Беттса для вчинення нападу. Відомо, що серед жертв збройного нападу опинилася 22-річна сестра нападника.
Стрілянина в Чикаго
За кілька годин після теракту в Огайо стрілянина відбулась і на заході Чикаго. Там невідомий відкрив вогонь з чорного автомобіля Camaro.
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Дивом ніхто не загинув, але семеро людей зазнали поранень. Зокрема, 21-річний хлопець з пораненням у пах перебуває в лікарні у критичному стані, ще шістьох людей з вогнепальними пораненнями різної тяжкості доправили до місцевих медзакладів. Люди стоять у счергах в різних містах США, аби здати кров постраждалим.
Фото з місця стрілянини у Чикаго / NBC
Президент США Дональд Трамп оголосив у країні триденну жалобу. Сьогодні Трамп особисто зустрінеться зі слідчими у цих справах, він пообіцяє оголосити особливу заяву.
Тисячі людей вийшли на скорботні заходи вночі в Ель-Пасо, щоб пам’ятати загиблих та об’єднуватися разом, як одна громада. У Пондер-парку вони заповнили поле "Малої ліги", де співали пісні та запалювали ліхтарі на телефоні в знак пам'яті жертв розстрілу.
Жителі Ель-Пасо молилися та запалювали світки за жертвами терактів у США: фото Elpais
Тим часом митець Мануель Олівер почав малювати на муралах дитячі обличчя жертв терактів. Чоловік наголошує: багато дрібних стрілянин не набувають розголосу.
Одне з обличчя – лице його сина, якого два роки тому під час схожого теракту застрелили у школі. З того часу чоловік з дружиною мандрує світом і робить усе, аби привернути якнайбільше уваги до проблеми терактів та вимагає скасувати закон, що дозволяє володіти зброєю.