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      Низка кривавих терактів у США: скільки жертв та що про це відомо

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      Сполучені Штати Америки у жалобі після серії терактів, що сколихнули країну напередодні. Загалом, загинули щонайменше 29 людей, ще понад 60 – поранені. Масові вбивства вже увійшли до десятки найкривавіших у країні. Журналісти 24 каналу зібрали всю інформацію про моторошні розстріли в Огайо, Техасі та Чикаго.

      Стрілянина в Техасі

      Першим і наймасштабнішим був теракт у торговельному центрі містечка Ель-Пасо у штаті Техас. Там група озброєних молодиків увірвалась до будівлі з автоматами Калашнікова і просто почала розстрілювати усіх на своєму шляху.

      Більше про моторошну стрілянину в Техасі (відео 18+) – читайте тут

      На момент трагедії у торговому центрі було багато сімей з дітьми, оскільки у США саме у розпалі підготовка до навчального сезону.

      Я якраз чекала у черзі, аби розраховувалась у магазині, як до торгового центру зайшов чоловік і почав стріляти по людях. Їх було мінімум троє, всі у чорному. На власні очі я бачила як вони стріляли, бачила зброю і те, як розліталися патрони,
      – сказала очевидиця Адріана.

      Вони вбили 27 людей, ще майже тридцять отримали поранення. Відомо, що загинули люди віком від від 2 до 83 років. Серед загиблих – троє мексиканців, ще шість громадян цієї країни постраждали.

      Що відомо про стрільця? За кілька годин правоохоронці затримали одного зі нападників. Це 21-річний Патрік Крузіус. Напередодні нападу чоловік опублікував в інтернеті маніфест, в якому підтримав теракт в мечеті в Новій Зеландії. А також постійно постив у соцмережах расистські та антисемітські висловлювання. Прокурори розглядають справу як внутрішній тероризм. Покаранням для нього вимагатимуть смертну кару.

      Дивіться відео: люди тікають з місця стрілянини у Техасі

      Смертельна стрілянина в Огайо

      У місті Дейтон, штат Огайо, озброєний чоловік також відкрив вогонь по натовпу. Буквально за півхвилини 24-річний Коннор Бетс встиг застрелити з гвинтівки 9 людей. Також поранені – понад два десятки людей.

      Більше про стрілянину в Огайо – читайте тут

      Що відомо про стрільця? Зловмисник під час нападу був одягнений у бронежилет, а масовий розстріл здійснював із власного АК-47. Проте поліція зреагувала оперативно – його знешкодили, застреливши на місці. Чоловік мешкав у передмісті в районі Беллбрук та, за словами начальника поліції Догерті, чоловік ніколи не контактував з правоохоронцями. 

      Слідство поки не встановило мотивів Беттса для вчинення нападу. Відомо, що серед жертв збройного нападу опинилася 22-річна сестра нападника.

      Стрілянина в Чикаго

      За кілька годин після теракту в Огайо стрілянина відбулась і на заході Чикаго. Там невідомий відкрив вогонь з чорного автомобіля Camaro.

      Більше інформації про стрілянину у Чикаго – читайте тут

      Дивом ніхто не загинув, але семеро людей зазнали поранень. Зокрема, 21-річний хлопець з пораненням у пах перебуває в лікарні у критичному стані, ще шістьох людей з вогнепальними пораненнями різної тяжкості доправили до місцевих медзакладів. Люди стоять у счергах в різних містах США, аби здати кров постраждалим.

      США
      Фото з місця стрілянини у Чикаго / NBC

      Президент США Дональд Трамп оголосив у країні триденну жалобу. Сьогодні Трамп особисто зустрінеться зі слідчими у цих справах, він пообіцяє оголосити особливу заяву. 

      Тисячі людей вийшли на скорботні заходи вночі в Ель-Пасо, щоб пам’ятати загиблих та об’єднуватися разом, як одна громада. У Пондер-парку вони заповнили поле "Малої ліги", де співали пісні та запалювали ліхтарі на телефоні в знак пам'яті жертв розстрілу.

      Жителі Ель-Пасо молилися та запалювали світки за жертвами терактів у США: фото Elpais

      Тим часом митець Мануель Олівер почав малювати на муралах дитячі обличчя жертв терактів. Чоловік наголошує: багато дрібних стрілянин не набувають розголосу. 

      Одне з обличчя – лице його сина, якого два роки тому під час схожого теракту застрелили у школі. З того часу чоловік з дружиною мандрує світом і робить усе, аби привернути якнайбільше уваги до проблеми терактів та вимагає скасувати закон, що дозволяє володіти зброєю. 

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      Автор: Олена Кук
      Теги: Новини США Техас Стрілянина у Техасі Зброя Вбивство Жертви Діти і неповнолітні Дональд Трамп Стрілянина
      Джерело: 24 канал
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