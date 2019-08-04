Жахлива стрілянина в Техасі: для нападника вимагатимуть смертної кари

У масовому вбивстві людей в торговому центрі Walmart у місті Ель-Пасо підозрюють 21-річного Патріка Крузіуса. Чоловіка затримали через 21 хвилину після того, як він відкрив вогонь по людях. Йому загрожує смертна кара.

Принаймні, такого покарання для Крузіуса у суді вимагатиме прокуратура. Наразі ймовірний нападник співпрацює зі слідством, проте вийти під заставу йому не дозволили, передає The New York Post.

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Ми будемо домагатися смертної кари. Людські втрати є надто великими,

– заявив окружний прокурор округу Ель-Пасо Гайме Еспарза.

Водночас, з генеральним прокурором США Вільямом Барром наразі проводить консультації прокурор окружного суду для Західного округу Техасу Джон Баш. Він каже, що напад є домашнім тероризмом, тому слідство і суд мають дати відповідну оцінку злочину.

Ми проводимо ретельне розслідування з метою подання федеральних звинувачень у злочині на ґрунті ненависті та федеральних звинувачень у застосуванні вогнепальної зброї. Такі звинувачення несуть покарання у вигляді смертної кари. Ми серйозно розглядаємо їх,

– пояснив Баш.

Що відомо про смертельну стрілянину в Ель-Пасо?

Ввечері 3 серпня в американському місті Ель-Пасо, що у штаті Техас, невідомий відкрив вогонь у популярному торговому центрі Walmart. У момент інциденту в закладі перебували майже 3 тисячі людей. У результаті щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень.

Серед жертв – люди віком від 2 до 83 років. Відомо, що троє загиблих – мексиканці і ще шість громадян цієї країни постраждали.

Що відомо про стрільця?

Ймовірний вбивця – 21-річний житель Даласу Патрік Крузіус. Він спеціально приїхав у містечко, розташоване поблизу мексиканського кордону, аби вбити мігрантів. Цього тижня він відсвяткував свій день народження.



Ймовірний нападник Патрік Крузіус

У мережі поширили маніфест, написаний нібито Крузіусом, де він виражає занепокоєння притоком латиноамериканців до США, через яких нібито до влади у країні прийдуть демократи. Так само автор маніфесту підтримує теракт у мечетях Нової Зеландії.

Під час розстрілу людей нападник імовірно використовував АК-47.