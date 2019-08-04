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      Ужасная стрельба в Техасе: для нападавшего потребуют смертной казни

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      Патрик Крузиус
      Патрик Крузиус / nypost.com

      В массовом убийстве людей в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо подозревают 21-летнего Патрика Крузиуса. Мужчину задержали через 21 минуту после того, как он открыл огонь по людям. Ему грозит смертная казнь.

      По крайней мере, такого наказания для Крузиуса в суде потребует прокуратура. Сейчас вероятный злоумышленник сотрудничает со следствием, однако выйти под залог ему не позволили, передает The New York Post.

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      Мы будем добиваться смертной казни. Человеческие потери слишком велики,
      – заявил окружной прокурор округа Эль-Пасо Гайме Эспарза.

      Одновременно с генеральным прокурором США Уильямом Барром сейчас проводит консультации прокурор окружного суда Западного округа Техаса Джон Баш. Он говорит, что нападение является домашним терроризмом, поэтому следствие и суд должны дать соответствующую оценку преступления.

      Мы проводим тщательное расследование с целью представления федеральных обвинений в преступлении на почве ненависти и федеральных обвинений в применении огнестрельного оружия. Такие обвинения несут наказание в виде смертной казни. Мы серьезно рассматриваем их,
      – объяснил Баш.

      Что известно о смертельной стрельбе в Эль-Пасо?

      Вечером 3 августа в американском городе Эль-Пасо, в штате Техас, неизвестный открыл огонь в популярном торговом центре Walmart. В момент инцидента в заведении находились почти 3 тысячи человек. В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения.

      Среди жертв – люди в возрасте от 2 до 83 лет. Известно, что трое погибших – мексиканцы и еще шесть граждан этой страны пострадали.

      Что известно о стрелке?

      Вероятный убийца – 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус. Он специально приехал в городок, расположенный близ мексиканской границы, чтобы убить мигрантов. На этой неделе он отпраздновал свой день рождения.

      стрілок США Техас
      Вероятный нападавший Патрик Крузиус

      В сети распространили манифест, написанный якобы Крузиусом, где он выражает беспокойство притоком латиноамериканцев в США, из-за которых якобы к власти в стране придут демократы. Также автор манифеста поддерживает теракт в мечетях Новой Зеландии.

      Во время расстрела людей нападавший предположительно использовал АК-47.

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      Теги: Новости США Жертвы Стрельба в Техасе Теракт
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