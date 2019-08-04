Стрельба в Огайо: известно имя нападающего, среди погибших его сестра – фото и видео
Через несколько часов после событий в Техасе в США произошла еще одна смертельная перестрелка. Трагедия произошла в городе Дайтоне, штат Огайо. В результате атаки погибли 9 человек, еще 27 получили ранения. Правоохранителям уже удалось установить личность предполагаемого стрелка.
Число пострадавших в течении дня лишь увеличивалось. Сначала сообщали про 16 человек с повреждениями, сейчас их 27.
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Американские правоохранители ликвидировали предполагаемого нападающего на месте. Это – 24-летний Коннор Стивен Беттс. Следует отметить, что во время нападения он был одет в бронежилет, а массовый расстрел осуществлял из собственного АК-47.
Мужчина жил в пригороде в районе Беллбрук. Полицейские и агенты ФБР обыскали квартиру боевика. По словам начальника полиции Дуга Догерти, мужчина никогда не контактировал с правоохранителями.
Следствие пока не установило мотивы Беттса для совершения нападения.
Известно лишь, что среди жертв вооруженного нападения оказалась 22-летняя сестра нападавшего.
Дайтонский стрелок Коннор Стивен Беттс / фото New York Post
По неподтвержденной информации, нападавших могло быть несколько. Один из них мог скрыться с места инцидента на внедорожнике.
В сети обнародовали видео, на котором видно, как хаотично бегут люди, а также слышны выстрелы.
Стрельба произошла в районе Орегон, что является исторической местностью Дайтона. Здесь, в частности, размещаются очень много ресторанов и кафе.
Интересно, что за день до стрельбы в Дайтоне журналистка одного из ведущих американских изданий опубликовали статью о том, что правоохранители предлагают здесь занятие на тему "Как защитить себя во время массовых расстрелов".
Заметим, что за несколько часов до событий в Дайтоне страшная стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо (штат Техас). В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения: как среди погибших, так и раненых есть дети.