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      Стрельба в Огайо: известно имя нападающего, среди погибших его сестра – фото и видео

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      В результате стрельбы в Дайтоне меньшей мере 7 человек погибли и еще 24 получили ранения.
      В результате стрельбы в Дайтоне меньшей мере 7 человек погибли и еще 24 получили ранения. / Соцсети

      Через несколько часов после событий в Техасе в США произошла еще одна смертельная перестрелка. Трагедия произошла в городе Дайтоне, штат Огайо. В результате атаки погибли 9 человек, еще 27 получили ранения. Правоохранителям уже удалось установить личность предполагаемого стрелка.

      Число пострадавших в течении дня лишь увеличивалось. Сначала сообщали про 16 человек с повреждениями, сейчас их 27.

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      Американские правоохранители ликвидировали предполагаемого нападающего на месте. Это – 24-летний Коннор Стивен Беттс. Следует отметить, что во время нападения он был одет в бронежилет, а массовый расстрел осуществлял из собственного АК-47.

      Мужчина жил в пригороде в районе Беллбрук. Полицейские и агенты ФБР обыскали квартиру боевика. По словам начальника полиции Дуга Догерти, мужчина никогда не контактировал с правоохранителями.

      Следствие пока не установило мотивы Беттса для совершения нападения.

      Известно лишь, что среди жертв вооруженного нападения оказалась 22-летняя сестра нападавшего.

      нападник Огайо США стрілянина вбивство
      Дайтонский стрелок Коннор Стивен Беттс / фото New York Post

      По неподтвержденной информации, нападавших могло быть несколько. Один из них мог скрыться с места инцидента на внедорожнике.

      В сети обнародовали видео, на котором видно, как хаотично бегут люди, а также слышны выстрелы.

      Стрельба произошла в районе Орегон, что является исторической местностью Дайтона. Здесь, в частности, размещаются очень много ресторанов и кафе.

      Интересно, что за день до стрельбы в Дайтоне журналистка одного из ведущих американских изданий опубликовали статью о том, что правоохранители предлагают здесь занятие на тему "Как защитить себя во время массовых расстрелов".

      Заметим, что за несколько часов до событий в Дайтоне страшная стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо (штат Техас). В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения: как среди погибших, так и раненых есть дети.

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      Теги: Новости США Жертвы Криминальные новости Стрельба в Техасе Стрельба
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