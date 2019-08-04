Стрельба в Огайо: известно имя нападающего, среди погибших его сестра – фото и видео

Через несколько часов после событий в Техасе в США произошла еще одна смертельная перестрелка. Трагедия произошла в городе Дайтоне, штат Огайо. В результате атаки погибли 9 человек, еще 27 получили ранения. Правоохранителям уже удалось установить личность предполагаемого стрелка.

Число пострадавших в течении дня лишь увеличивалось. Сначала сообщали про 16 человек с повреждениями, сейчас их 27.

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#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) August 4, 2019

Still no word on the amount of casualties.



Multiple videos online show multiple bodies in the street with sheets over them.



Still no clue on total numbers of victims & motive for shooter. #DaytonOhio #OregonDistrict pic.twitter.com/evJJmoys1i — Josh Martinez (@YoJoshMartinez) August 4, 2019

Американские правоохранители ликвидировали предполагаемого нападающего на месте. Это – 24-летний Коннор Стивен Беттс. Следует отметить, что во время нападения он был одет в бронежилет, а массовый расстрел осуществлял из собственного АК-47.

Мужчина жил в пригороде в районе Беллбрук. Полицейские и агенты ФБР обыскали квартиру боевика. По словам начальника полиции Дуга Догерти, мужчина никогда не контактировал с правоохранителями.

Следствие пока не установило мотивы Беттса для совершения нападения.

Известно лишь, что среди жертв вооруженного нападения оказалась 22-летняя сестра нападавшего.



Дайтонский стрелок Коннор Стивен Беттс / фото New York Post

По неподтвержденной информации, нападавших могло быть несколько. Один из них мог скрыться с места инцидента на внедорожнике.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN — Molly Reed (@MollyR247Now) 4 August 2019

В сети обнародовали видео, на котором видно, как хаотично бегут люди, а также слышны выстрелы.

NEW VIDEO: sounds of gunfire from mass shooting in Dayton, OH.

So many shots fired.

NOTE: language and some may find the sounds hard to listen to pic.twitter.com/IC5Gi7jCcj — Shawn Reynolds (@ShawnReynolds_) August 4, 2019

Стрельба произошла в районе Орегон, что является исторической местностью Дайтона. Здесь, в частности, размещаются очень много ресторанов и кафе.

Here's a three-part Facebook video from the scene of a shooting that happened in the Dayton, Ohio Oregon district. Video taken by Dougie Doug. 1/3 pic.twitter.com/zTapEqFWXi — Chad Baker (@ChadBlue83) August 4, 2019

Интересно, что за день до стрельбы в Дайтоне журналистка одного из ведущих американских изданий опубликовали статью о том, что правоохранители предлагают здесь занятие на тему "Как защитить себя во время массовых расстрелов".

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN — Molly Reed (@MollyR247Now) August 4, 2019

Заметим, что за несколько часов до событий в Дайтоне страшная стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо (штат Техас). В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения: как среди погибших, так и раненых есть дети.