Массовый расстрел людей произошел в Техасе: по меньшей мере 20 человек погибли

В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) неизвестный открыл огонь в популярном торговом центре Walmart. В момент инцидента в заведении находились около 3 тысяч человек. В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

По словам местных правоохранителей, вероятного стрелка уже задержали. The Associated Press со ссылкой на собственные источники пишет, что это 21-летний Патрик Крузиус. Он предположительно использовал АК-47. Также в сети появились его фото. Интересно, что молодой человек на этой неделе отпраздновал свой день рождения.

Важно! Жуткая стрельба в Техасе: опубликовали первые видео с места трагедии (18+)

Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) 3 August 2019



Патрик Крузиус, которого подозревают в стрельбе в Эль-Пасо

В полиции рассказали, что операция по задержанию длилась 21 минуту.

"Звонок поступил в 10:39, полицейские прибыли туда в 10:45. Через шесть минут. И в 11:06 был задержан", – рассказал журналистам губернатор Техаса Грег Эббот.

Очевидцы говорят, что у него были сообщники. В частности, видели четырех мужчин, одетых в черное, которые одновременно хаотично открывали огонь. Зато в полиции считают, что стрелок был один.

Видео с места стрельбы в Эль-Пасо (Техас)

Известно, что погибли люди в возрасте от 2 до 83 лет. Среди погибших – трое мексиканцев и еще шесть граждан этой страны пострадали. Заметим, в сети распространили манифест, написанный якобы стрелком, где он выражает обеспокоенность притоком латиноамериканцев в США, из-за которых якобы к власти в стране придут демократы (президент США Дональд Трамп – республиканец – 24 канал). В то же время злоумышленник поддерживает теракт в мечетях в Новой Зеландии. Мужчина заявляет, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия".

Что известно про теракт в Новой Зеландии? 15 марта в двух мечетях города Крайстчерч неизвестные устроили жестокую стрельбу, в результате которой погиб 51 человек, еще более 40 получили ранения. Полиция считает, что инициатор расстрела и наиболее активный его исполнитель – 28-летний австралиец Брентон Таррант. Убийство людей он транслировал в Facebook. Также за 9 минут до теракта мужчина разослал свой манифест, в котором выражает ненависть к мигрантам. Кроме Тарранта, правоохранители задержали еще 3 вероятных соучастников преступления.

Кстати, "Вдохновился" терактами в Новой Зеландии: студент устроил стрельбу в калифорнийской синагоге

"Это ужасно! Этот инцидент будут тщательно расследовать как умышленное убийство и, в частности, на почве ненависти. Я не хочу опережать следствие, но точно могу сказать, что в Техасе такие преступления – не приемлемы", – подчеркнул Эббот.

Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен непосредственно около от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, приезжающие в Эль-Пасо за покупками.



В торговом центре, где произошла стрельба, находилось около 3 тысяч человек: здесь проходила школьная ярмарка

На трагедию сразу отреагировал президент США Дональд Трамп. По его словам, то, что произошло, – "плохие новости" и "ужасно". Американский лидер отметил, что уже переговорил с губернатором и пообещал полную поддержку со стороны федерального правительства. Добавим, что люди в Эль-Пасо сейчас массово сдают кровь.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 August 2019

Стрельба в Эль-Пасо произошла через неделю после того, как в Калифорнии белокожий мужчина 30 лет открыл огонь на фестивале чеснока. В результате 3 человека погибли и 12 получили ранения.