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      Массовый расстрел людей произошел в Техасе: по меньшей мере 20 человек погибли

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      Стрельба в Техасе – около 20 человек погибло – 4 августа 2019
      В городе Эль-Пасо (штат Техас) произошла стрельба: не менее 20 человек погибли и еще 26 получили ранения / AP

      В американском городе Эль-Пасо (штат Техас) неизвестный открыл огонь в популярном торговом центре Walmart. В момент инцидента в заведении находились около 3 тысяч человек. В результате по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

      По словам местных правоохранителей, вероятного стрелка уже задержали. The Associated Press со ссылкой на собственные источники пишет, что это 21-летний Патрик Крузиус. Он предположительно использовал АК-47. Также в сети появились его фото. Интересно, что молодой человек на этой неделе отпраздновал свой день рождения.

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      Техас, стрілянина, Патрік Крузіус, США, жертви
      Патрик Крузиус, которого подозревают в стрельбе в Эль-Пасо

      В полиции рассказали, что операция по задержанию длилась 21 минуту.

      "Звонок поступил в 10:39, полицейские прибыли туда в 10:45. Через шесть минут. И в 11:06 был задержан", – рассказал журналистам губернатор Техаса Грег Эббот.

      Очевидцы говорят, что у него были сообщники. В частности, видели четырех мужчин, одетых в черное, которые одновременно хаотично открывали огонь. Зато в полиции считают, что стрелок был один.

      Видео с места стрельбы в Эль-Пасо (Техас)

      Известно, что погибли люди в возрасте от 2 до 83 лет. Среди погибших – трое мексиканцев и еще шесть граждан этой страны пострадали. Заметим, в сети распространили манифест, написанный якобы стрелком, где он выражает обеспокоенность притоком латиноамериканцев в США, из-за которых якобы к власти в стране придут демократы (президент США Дональд Трамп – республиканец – 24 канал). В то же время злоумышленник поддерживает теракт в мечетях в Новой Зеландии. Мужчина заявляет, что своими действиями защищает свою страну от иностранного "нашествия".

      Что известно про теракт в Новой Зеландии? 15 марта в двух мечетях города Крайстчерч неизвестные устроили жестокую стрельбу, в результате которой погиб 51 человек, еще более 40 получили ранения. Полиция считает, что инициатор расстрела и наиболее активный его исполнитель – 28-летний австралиец Брентон Таррант. Убийство людей он транслировал в Facebook. Также за 9 минут до теракта мужчина разослал свой манифест, в котором выражает ненависть к мигрантам. Кроме Тарранта, правоохранители задержали еще 3 вероятных соучастников преступления.

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      "Это ужасно! Этот инцидент будут тщательно расследовать как умышленное убийство и, в частности, на почве ненависти. Я не хочу опережать следствие, но точно могу сказать, что в Техасе такие преступления – не приемлемы", – подчеркнул Эббот.

      Торговый центр, в котором произошла стрельба, расположен непосредственно около от американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, приезжающие в Эль-Пасо за покупками.

      Техас, стрілянина, Патрік Крузіус, США, жертви
      В торговом центре, где произошла стрельба, находилось около 3 тысяч человек: здесь проходила школьная ярмарка

      На трагедию сразу отреагировал президент США Дональд Трамп. По его словам, то, что произошло, – "плохие новости" и "ужасно". Американский лидер отметил, что уже переговорил с губернатором и пообещал полную поддержку со стороны федерального правительства. Добавим, что люди в Эль-Пасо сейчас массово сдают кровь.

      Стрельба в Эль-Пасо произошла через неделю после того, как в Калифорнии белокожий мужчина 30 лет открыл огонь на фестивале чеснока. В результате 3 человека погибли и 12 получили ранения.

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      Теги: Новости США Жертвы Криминальные новости Стрельба в Техасе Стрельба
      Источник: 24 канал
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