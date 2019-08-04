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      Масовий розстріл людей стався у США: щонайменше 20 людей загинули

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      У місті Ель-Пасо (штат Техас) сталася стрілянина: щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень
      У місті Ель-Пасо (штат Техас) сталася стрілянина: щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень / AP

      У американському місті Ель-Пасо (штат Техас) невідомий відкрив вогонь у популярному торговому центрі Walmart. У момент інциденту в закладі перебували близько 3 тисяч людей. У результаті щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень, зокрема 2 дитини.

      За словами місцевих правоохоронців, імовірного стрільця вже затримали. The Associated Press з посиланням на власні джерела пише, що це 21-річний житель Даласу Патрік Крузіус. Він імовірно використовував АК-47. Також у мережі з’явилися його фото. Цікаво, що молодий чоловік цього тижня відсвяткував свій день народження. 

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      Техас, стрілянина, Патрік Крузіус, США, жертви
      Патрік Крузіус, якого підозрюють у стрілянині в Ель-Пасо 

      У поліції розповіли, що операція із затримання тривала 21 хвилину.

      "Дзвінок надійшов о 10.39, поліцейські прибули туди в 10.45. Через шість хвилин. І в 11.06 його було затримано", – розповів журналістам губернатор Техасу Грег Еббот.

      Очевидці кажуть, що у нього були спільники. Зокрема, бачили чотирьох чоловіків, одягнених у чорне, які одночасно хаотично відкривали вогонь. Натомість у поліції вважають, що стрілець був сам.

      Відео з місця стрілянини у Ель-Пасо (Техас) 

      Відомо, що загинули люди віком від від 2 до 83 років. Серед загиблих – троє мексиканців і ще шість громадян цієї країни постраждали. Зауважимо, у мережі поширили маніфест, написаний нібито стрільцем, де він виражає занепокоєння притоком латиноамериканців до США, через яких нібито до влади у країні прийдуть демократи (президент США Дональд Трамп – республіканець – 24 канал). Водночас зловмисник підтримує теракт у мечетях в Новій Зеландії. Чоловік заявляє, що своїми діями захищає свою країну від іноземної "навали".

      Що відомо про теракт у Новій Зеландії? 15 березня у двох мечетях міста Крайстчерч невідомі влаштували жорстоку стрілянину, в результаті якої загинула 51 людина, ще понад 40 зазнали поранень. Поліція вважає, що ініціатор розстрілу та найбільш активний його виконавець – 28-річний австралієць Брентон Таррант. Убивство людей він транслював у Facebook. Також за 9 хвилин до теракту чоловік розіслав свій маніфест, у якому виражає ненависть до мігрантів.  Окрім Тарранта, правоохоронці затримали ще 3 імовірних співучасників злочину.

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      "Це жахливо! Цей інцидент будуть ретельно розслідувати як умисне вбивство та, зокрема, на ґрунті ненависті. Я не хочу випереджати слідство, але точно можу сказати, що у Техасі такі злочини – не прийнятні", – наголосив Еббот. 

      Торговий центр, в якому сталася стрілянина, розташовано безпосередньо близько від американо-мексиканського кордону. Значну частину його відвідувачів складають мексиканці, які приїжджають в Ель-Пасо за покупками.

      Техас, стрілянина, Патрік Крузіус, США, жертви
      У торговому центрі, де сталася стрілянина, перебувало близько 3 тисяч людей: тут проходив шкільний ярмарок 

      На трагедію одразу відреагував президент США Дональд Трамп. За його словами, те, що відбулося, – "погані новини" та "жахливо". Американський лідер зазначив, що вже переговорив з губернатором штату та пообіцяв повну підтримку з боку федерального уряду. Додамо, що люди в Ель-Пасо зараз масово здають кров. 

      Стрілянина у Ель-Пасо сталася за тиждень після того, як у Каліфорнії білошкірий чоловік 30 років відкрив вогонь на фестивалі часнику. У результаті 3 людини загинули та 12 зазнали поранень.

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      Теги: Новини США Стрілянина Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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