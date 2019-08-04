Масовий розстріл людей стався у США: щонайменше 20 людей загинули

У американському місті Ель-Пасо (штат Техас) невідомий відкрив вогонь у популярному торговому центрі Walmart. У момент інциденту в закладі перебували близько 3 тисяч людей. У результаті щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень, зокрема 2 дитини.

За словами місцевих правоохоронців, імовірного стрільця вже затримали. The Associated Press з посиланням на власні джерела пише, що це 21-річний житель Даласу Патрік Крузіус. Він імовірно використовував АК-47. Також у мережі з’явилися його фото. Цікаво, що молодий чоловік цього тижня відсвяткував свій день народження.

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Confirmed Photo of the shooter as he entered the Cielo Vista Walmart store. #EPShooting https://t.co/wfXkVy7a3y pic.twitter.com/TWVZwQXIyl — KTSM 9 News (@KTSMtv) 3 August 2019



Патрік Крузіус, якого підозрюють у стрілянині в Ель-Пасо

У поліції розповіли, що операція із затримання тривала 21 хвилину.

"Дзвінок надійшов о 10.39, поліцейські прибули туди в 10.45. Через шість хвилин. І в 11.06 його було затримано", – розповів журналістам губернатор Техасу Грег Еббот.

Очевидці кажуть, що у нього були спільники. Зокрема, бачили чотирьох чоловіків, одягнених у чорне, які одночасно хаотично відкривали вогонь. Натомість у поліції вважають, що стрілець був сам.

Відео з місця стрілянини у Ель-Пасо (Техас)

Відомо, що загинули люди віком від від 2 до 83 років. Серед загиблих – троє мексиканців і ще шість громадян цієї країни постраждали. Зауважимо, у мережі поширили маніфест, написаний нібито стрільцем, де він виражає занепокоєння притоком латиноамериканців до США, через яких нібито до влади у країні прийдуть демократи (президент США Дональд Трамп – республіканець – 24 канал). Водночас зловмисник підтримує теракт у мечетях в Новій Зеландії. Чоловік заявляє, що своїми діями захищає свою країну від іноземної "навали".

Що відомо про теракт у Новій Зеландії? 15 березня у двох мечетях міста Крайстчерч невідомі влаштували жорстоку стрілянину, в результаті якої загинула 51 людина, ще понад 40 зазнали поранень. Поліція вважає, що ініціатор розстрілу та найбільш активний його виконавець – 28-річний австралієць Брентон Таррант. Убивство людей він транслював у Facebook. Також за 9 хвилин до теракту чоловік розіслав свій маніфест, у якому виражає ненависть до мігрантів. Окрім Тарранта, правоохоронці затримали ще 3 імовірних співучасників злочину.

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"Це жахливо! Цей інцидент будуть ретельно розслідувати як умисне вбивство та, зокрема, на ґрунті ненависті. Я не хочу випереджати слідство, але точно можу сказати, що у Техасі такі злочини – не прийнятні", – наголосив Еббот.

Торговий центр, в якому сталася стрілянина, розташовано безпосередньо близько від американо-мексиканського кордону. Значну частину його відвідувачів складають мексиканці, які приїжджають в Ель-Пасо за покупками.



У торговому центрі, де сталася стрілянина, перебувало близько 3 тисяч людей: тут проходив шкільний ярмарок

На трагедію одразу відреагував президент США Дональд Трамп. За його словами, те, що відбулося, – "погані новини" та "жахливо". Американський лідер зазначив, що вже переговорив з губернатором штату та пообіцяв повну підтримку з боку федерального уряду. Додамо, що люди в Ель-Пасо зараз масово здають кров.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 August 2019

Стрілянина у Ель-Пасо сталася за тиждень після того, як у Каліфорнії білошкірий чоловік 30 років відкрив вогонь на фестивалі часнику. У результаті 3 людини загинули та 12 зазнали поранень.