Стрілянина на фестивалі часнику у Каліфорнії: багато жертв та поранених

Щонайменше троє загиблих і 12 поранених – наслідок стрілянини у штаті місті Ґілрой (штат Каліфорнія, США) на святі часнику 28 липня. Наразі відомо, що місцева поліція називає ситуацію ще "активною", тож кількість жертв може зрости.

Інформаційні агентства дають наразі неоднозначну інформацію. Наприклад, NBC пише, що нападник – білошкірий чоловік 30 років. А от SBS писало, що нападника описують як 20-річного юнака.

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Достеменно відомо, що троє людей загинули, двох важкопоранених везуть до медичного центру округу. Загалом поранених нарахували 15. На місці події працюють агенти спецслужб США. Інших подробиць наразі немає.

"Радіо Свобода" повідомило, що нападника вбили, а правоохоронці зараз розшукують його спільника.

У соцмережах публікують відеозаписи, на яких чутно постріли й видно, як утікають люди:

Напад трапився у третій, останній, день традиційного щорічного Ґілройського свята часнику. З 1979 року туди їдуть багато людей за знаменитим часниковим морозивом. На жаль, у 2019 свято завершилося трагедією.

Подібні інциденти у Каліфорнії місцеві сприймають доволі гостро. Торік, у листопаді 2018, у місті Таузанд-Оукс в Каліфорнії 28-річний чоловік розпочав стрілянину в барі Borderline Bar&Grill, коли там відбувалася щотижнева студентська вечірка. Тоді загинули 12 людей.