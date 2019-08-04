Моторошна стрілянина у Техасі: опублікували перші відео з місця трагедії (18+)

У мережі почали з’являтися відео з місця стрілянини, яка сталася у торговому центрі в американському місті Ель-Пасо. Внаслідок інциденту щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень.

На оприлюднених кадрах, зокрема, можна почути постріли.

Важливо! За кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина

Відео стрілянини у Ель-Пасо (штат Техас, США)

Також видно, як люди у паніці намагаються сховатися у торговому центрі та як їх опісля виводить із закладу поліція.

Люди тікають з місця стрілянини у Техасі: дивіться відео

Відео з місця стрілянини у Техасі

Крім того, оприлюднили ролик, як чоловік розповідає людям, де зараз перебуває стрілець.

Поліція на місці стрілянини у Техасі: дивіться відео

Є і кадри спецоперації поліції із затримання зловмисника, а також, що відбувалося у перші години у районі стрілянини.

Як надавали допомогу потерпілим: дивіться відео

Крім того, можна побачити, як правоохоронці та медики надають першу психологічну та медичну допомогу потерпілим.

Перші секунди після стрілянини у Ель-Пасо: дивіться відео

А на деяких кадрах видно мертвих людей.

Стрілянина у Ель-Пасо сталася надвечір 3 серпня за місцевим часом. Тоді у торговому центрі відбувався шкільний ярмарок і там перебувало близько 3 тисяч осіб. У злочині поліція підозрює 21-річного Патріка Крузіуса. Перед тим, як відкрити вогонь, він нібито оприлюднив маніфест, в якому засудив наплив латиноамериканців до Техасу.