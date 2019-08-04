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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН
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      СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ СЛУГА НАРОДУ АНДРІЙ БОГДАН

      Моторошна стрілянина у Техасі: опублікували перші відео з місця трагедії (18+)

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      Внаслідок стрілянини у американському Ель-Пасо щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень
      Внаслідок стрілянини у американському Ель-Пасо щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень / Politico

      У мережі почали з’являтися відео з місця стрілянини, яка сталася у торговому центрі в американському місті Ель-Пасо. Внаслідок інциденту щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень.

      На оприлюднених кадрах, зокрема, можна почути постріли.

      Важливо! За кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина

      Відео стрілянини у Ель-Пасо (штат Техас, США) 

      Також видно, як люди у паніці намагаються сховатися у торговому центрі та як їх опісля виводить із закладу поліція. 

      Люди тікають з місця стрілянини у Техасі: дивіться відео 

       

      Відео з місця стрілянини у Техасі 

      Крім того, оприлюднили ролик, як чоловік розповідає людям, де зараз перебуває стрілець. 

      Поліція на місці стрілянини у Техасі: дивіться відео 

      Є і кадри спецоперації поліції із затримання зловмисника, а також, що відбувалося у перші години у районі стрілянини. 

      Як надавали допомогу потерпілим: дивіться відео 

      Крім того, можна побачити, як правоохоронці та медики надають першу психологічну та медичну допомогу потерпілим. 

      Перші секунди після стрілянини у Ель-Пасо: дивіться відео 

      А на деяких кадрах видно мертвих людей. 

      Стрілянина у Ель-Пасо сталася надвечір 3 серпня за місцевим часом. Тоді у торговому центрі відбувався шкільний ярмарок і там перебувало близько 3 тисяч осіб. У злочині поліція підозрює 21-річного Патріка Крузіуса. Перед тим, як відкрити вогонь, він нібито оприлюднив маніфест, в якому засудив наплив латиноамериканців до Техасу.

      blog_ava
      Масовий розстріл людей стався у США: щонайменше 20 людей загинули
      сьогодні
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      Теги: Новини США Жертви Стрілянина у Техасі Стрілянина
      Джерело: 24 канал
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