Моторошна стрілянина у Техасі: опублікували перші відео з місця трагедії (18+)
У мережі почали з’являтися відео з місця стрілянини, яка сталася у торговому центрі в американському місті Ель-Пасо. Внаслідок інциденту щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень.
На оприлюднених кадрах, зокрема, можна почути постріли.
Важливо! За кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина
Відео стрілянини у Ель-Пасо (штат Техас, США)
Також видно, як люди у паніці намагаються сховатися у торговому центрі та як їх опісля виводить із закладу поліція.
Люди тікають з місця стрілянини у Техасі: дивіться відео
Відео з місця стрілянини у Техасі
Крім того, оприлюднили ролик, як чоловік розповідає людям, де зараз перебуває стрілець.
Поліція на місці стрілянини у Техасі: дивіться відео
Є і кадри спецоперації поліції із затримання зловмисника, а також, що відбувалося у перші години у районі стрілянини.
Як надавали допомогу потерпілим: дивіться відео
Крім того, можна побачити, як правоохоронці та медики надають першу психологічну та медичну допомогу потерпілим.
Перші секунди після стрілянини у Ель-Пасо: дивіться відео
А на деяких кадрах видно мертвих людей.
Стрілянина у Ель-Пасо сталася надвечір 3 серпня за місцевим часом. Тоді у торговому центрі відбувався шкільний ярмарок і там перебувало близько 3 тисяч осіб. У злочині поліція підозрює 21-річного Патріка Крузіуса. Перед тим, як відкрити вогонь, він нібито оприлюднив маніфест, в якому засудив наплив латиноамериканців до Техасу.
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