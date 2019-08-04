Жуткая стрельба в Техасе: опубликовали первые видео с места трагедии (18+)

В сети начали появляться видео с места стрельбы, которая произошла в торговом центре в американском городе Эль-Пасо. В результате инцидента по меньшей мере 20 человек погибли и еще 26 получили ранения.

На обнародованных кадрах, в частности, можно услышать выстрелы.

Важно! Через несколько часов после событий в Техасе в США произошла еще одна смертельная стрельба

Видео стрельбы в Эль-Пасо (штат Техас, США)

Также видно, как люди в панике пытаются спрятаться в торговом центре и как их потом выводит из заведения полиция.

Люди бегут с места стрельбы в Техасе: смотрите видео

Видео с места стрельбы в Техасе

Кроме того, обнародовали ролик, как мужчина рассказывает людям, где сейчас находится стрелок.

Полиция на месте стрельбы в Техасе: смотрите видео

Есть и кадры спецоперации полиции по задержанию злоумышленника, а также, что происходило в первые часы в районе стрельбы.

Как оказывали помощь потерпевшим: смотрите видео

Кроме того, можно увидеть, как правоохранители и медики оказывают первую психологическую и медицинскую помощь пострадавшим.

Первые секунды после стрельбы в Эль-Пасо: смотрите видео

А на некоторых кадрах видно мертвых людей.

Стрельба в Эль-Пасо произошла вечером 3 августа по местному времени. Тогда в торговом центре проходила школьная ярмарка и там находились около 3 тысяч человек. В преступлении полиция подозревает 21-летнего Патрика Крузиуса. Перед тем, как открыть огонь, он якобы обнародовал манифест, в котором осудил наплыв латиноамериканцев в Техасе.