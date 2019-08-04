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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      За кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина

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      Внаслідок стрілянини у Дайтоні щонайменше 7 осіб загинули та ще 24 зазнали поранень.
      Внаслідок стрілянини у Дайтоні щонайменше 7 осіб загинули та ще 24 зазнали поранень. / Соцмережі

      У Дайтоні (штат Огайо) сталася друга за день резонансна стрілянина. Поліція та медики говорять про багатьох загиблих.

      За інформацією американських ЗМІ, у результаті загинули щонайменше 7 осіб і ще 24 зазнали поранень.

      Зверніть увагу! Стрілянина на фестивалі часнику у Каліфорнії: багато жертв та поранених

      Також є повідомлення, що стрільця поранили.

      Правоохоронці поки нічого не коментують та обіцяють надати усю інформацію згодом.

      Зауважимо, що за кілька годин до подій у Дайтоні страшна стрілянина сталася в торговому центрі Walmart у Ель-Пасо (штат Техас). У результаті щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень: як серед загиблих, так і поранених є діти.

      blog_ava
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      Теги: Новини США Стрілянина Жертви Кримінальні новини
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