За кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина
У Дайтоні (штат Огайо) сталася друга за день резонансна стрілянина. Поліція та медики говорять про багатьох загиблих.
За інформацією американських ЗМІ, у результаті загинули щонайменше 7 осіб і ще 24 зазнали поранень.
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Також є повідомлення, що стрільця поранили.
Правоохоронці поки нічого не коментують та обіцяють надати усю інформацію згодом.
Зауважимо, що за кілька годин до подій у Дайтоні страшна стрілянина сталася в торговому центрі Walmart у Ель-Пасо (штат Техас). У результаті щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень: як серед загиблих, так і поранених є діти.
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