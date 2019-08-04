За кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина

У Дайтоні (штат Огайо) сталася друга за день резонансна стрілянина. Поліція та медики говорять про багатьох загиблих.

За інформацією американських ЗМІ, у результаті загинули щонайменше 7 осіб і ще 24 зазнали поранень.

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Також є повідомлення, що стрільця поранили.

Правоохоронці поки нічого не коментують та обіцяють надати усю інформацію згодом.

#BREAKING: Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN — Molly Reed (@MollyR247Now) 4 August 2019

Зауважимо, що за кілька годин до подій у Дайтоні страшна стрілянина сталася в торговому центрі Walmart у Ель-Пасо (штат Техас). У результаті щонайменше 20 осіб загинули та ще 26 зазнали поранень: як серед загиблих, так і поранених є діти.