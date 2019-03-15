Теракт у Новій Зеландії: скільки загиблих та що відомо про винуватців

У Новій Зеландії невідомі влаштували стрілянину у двох мечетях міста Крайстчерч. Внаслідок теракту в Новій Зеландії 15 березня загинули щонайменше 49 людей, ще 48 зазнали поранень. Нападниками є 3 чоловіків та жінка.

Теракт у Новій Зеландії: як розгорталися події

Новини про теракт у Новій Зеландії: після денної молитви до мечетей Аль-Нур і Лінвуд Масджид зайшли озброєні люди та почали стріляти. В цей момент у мечетях перебували 200 і 300 людей. Стрілянина тривала близько 20 хвилин, кажуть свідки.

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Один з озброєних чоловіків спершу націлився на чоловічу кімнату, а потім перейшов до жіночої.

Я просто чекав і молився: "Боже, нехай у цього чоловіка скінчаться кулі",

– розповів свідок події.

Один з нападників транслював відео розстрілу людей в соціальній мережі. На кадрах зафіксовано, як чоловік під’їхав на бежевому авто до мечеті Аль-Нур і припаркував його на прилеглій дорозі. На відео видно, що на передньому сидінні і в багажнику авто є зброя, боєприпаси та каністри з бензином.

Дивіться відео, яке знімав нападник під час теракту в Новій Зеландії:

Поки зловмисник їхав у своєму авто на місце злочину, в його салоні грала знаменита пісня Remove Kebab. Це – пісня-мем часів балканської війни, патріотичний сербський гімн. Очевидно, що нападник виразно намагався зробити свою атаку максимально артистичною.

Дивіться відео з салону авто нападника перед скоєнням теракту:

Чоловік вийшов з авто, взяв зброю і увійшов до мечеті. Першу жертву він застрелив у дверях та почав безладно стріляти по присутніх у будівлі. Після цього чоловік вийшов на вулицю і відкрив вогонь по автомобілях, що проїжджали повз. Далі в будівлю зайшов другий нападник, який перевірив, чи є ті, що вижили, і знову відкрив стрілянину.

Нападник вийшов з мечеті, застрелив жінку на вулиці і сів у своє авто. Після цього він обстріляв машину, яка ледь не в'їхала в його авто, і зник з місця події.

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Поліція закликала жителів міста намагатися не виходити на вулицю. А прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн назвала події одним з "найтемніших днів Нової Зеландії".

Що відомо про нападників і кого вже затримали

Нападників було четверо: троє чоловіків та жінка. Усіх затримали. Один з підозрюваних у теракті вже отримав обвинувачення і постане перед судом 16 березня. Троє інших зловмисників ще перебувають під слідством.

Один зі зловмисників – той, який вів пряму трансляцію розстрілу – Брентон Таррант. Він – 28-річний уродженець Австралії з ультраправими поглядами.



Один із нападників на мечеті Брентон Таррант

Перед нападом чоловік опублікував у Twitter маніфест на 37 сторінок – так само, як зробив Андрес Брейвік перед своїм нападом (Брейвік – організатор і виконавець терактів у Норвегії в липні 2011 року, коли загинули 77 людей і 240 зазнали поранень).

У маніфесті Брентона містяться цитати з Біблії неонацизму. Зловмисник пише: "Це терористичний акт". Він також розповів, як навчився насильства від відеоігор Spyro і Fortnite. А ще зловмисник писав заклики до вбивства канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Брентон також написав, що теракт ісламістів у Стокгольмі 2017 року (коли вантажівка в'їхала у натовп людей, тоді загинули 5 місцевих) вважає ключовою подією, що вплинула на його рішення атакувати мечеть. Він згадав 11-річну жертву Еббу Аккрлюнд, повідомивши, що мститиметься за неї. Зараз акаунт Брентона заблокований.

На магазинах з кулями для свого автомата Брентон написав дати "ключових моментів для становлення європейської цивілізації".



Twitter-сторінка Брентона Тарранта

The alleged Christchurch shooter Brenton Tarrant - on the right is a screengrab of the live feed he relayed as he went around a New Zealand mosque spraying Muslims with automatic gunfire - some NZ channels saying at least 27 reported deaths so far..... pic.twitter.com/vpESIklmPD — Ferdous Shawon (@FerdousShawon05) 15 марта 2019 г.

The meaning behind some of the writings on the gun used by Brenton Tarrant in the New Zealand mosque terror attack. #NewZealandTerroristAttack#PrayForChristchurch pic.twitter.com/U8PetKq284 — hanismatin (@Hanis_Matin) 15 марта 2019 г.

Що розповідають ті, хто вижив у кривавій бійні

Фарід Ахмед розповів, що один із нападників добивав своїх жертв і намагався не залишати нікого живим.

Я чув вистріли один за одним. Це продовжувалося десь хвилин 6, а може й довше. Стрілець не збирався залишати когось живим: він добивав усіх, хто, на його думку, ще були живими. Я бачив на підлозі мечеті декілька сотень використаних гільз,

– розповів чоловік, якому вдалося вижити.

Ще один чоловік анонімно розповів, що постріли розпочалися ще на вході до мечеті.

"Я почув перший дуже голосний постріл, а коли пролунав другий, я почав швидко тікати. У мечеті багато людей сиділи на підлозі. Стріляли біля входу, я вибіг і сховався за мечеттю", – сказав чоловік.

Під час теракту очевидець Карл Помаре саме проїжджав повз мечеті з колегою. Перше, що він побачив – те, як люди відчайдушно біжать від мечеті.



Фото з місця теракту в Новій Зеландії

"Вже наступної секунди відбувся блискавичний розстріл. Ці люди були збиті... Я бачив, як їм у спини влучають, і вони падають на землю", – розповів він.

Помаре та його колега за допомогою власного авто та ще кількох створили своєрідний "кордон" – загорожу – і почали допомагати постраждалим. "Швидкі" просто не мали змоги добратися до місця кривавої бійні, бо території поруч були перекриті поліцією.

"Ми намагалися не дати цим людям померти до приїзду лікарів. Люди благали про допомогу. На руках у мого колеги померла людина. Це все нагадувало бійню…", – додав Помаре.

Ще один очевидець теракту Нур Хамза розповів, що бачив гори трупів, коли озброєна поліція розпочала штурм мечеті.

Чому нападник вбивав людей і вів трансляцію в інтернеті: відповідь психолога

У людей трапляються психопатичні розлади, за яких вони можуть спокійно взяти зброю та піти розстрілювати людей. Про це для Здоров’я 24 розповіла психолог Аліна Котенко. Такі люди не мають емпатії, не розуміють, як боляче іншим. Вони тільки розуміють, як боляче їм. Тому можуть спокійно вбивати, знімати це і викладати в інтернет.

У них по-іншому влаштована психіка, вона нездорова. Досить часто такі люди можуть бути демонстративні. Тобто, вони знімають це, щоб продемонструвати себе і свою перевагу. Хоча бувають і такі розлади особистості, коли весь світ перемогти треба, армію зібрати, тоді це роблять для залучення в свої ряди,

– розповіла психолог.



Кадр з трансляції, яку вів нападник під час розстрілу людей у Новій Зеландії

Раніше "таких людей швиденько лікували і закривали в відповідні заклади". Це не дуже гуманні методи лікування, адже все відбувалося шляхом ізоляції. Зараз це відбувається толерантніше.

Якщо терорист один – то це, швидше за все, це психологічне відхилення. А якщо це терористична організація, то це вже, м'яко кажучи, зомбування. Психолог зазначає: навіть з нормальної психічно здорової людини можна зробити машину для вбивств.

"На слабку психіку, підліткову, наприклад, ось ці розстріли, їх знімання, дуже нагадують гру Counter-Strike. У здорової людини ця межа між грою і реальністю не дуже розмита. Вона розуміє, що може нашкодити комусь. У людей з проблемами психіки ця межа розмита. Вони часто прикриваються ще якимись релігійними речами і є якоюсь надідеєю в голові – "я рятую світ від якихось не таких людей", – пояснила психолог.

Як на теракт у Новій Зеландії зреагували світові лідери

Велика Британія

"Від імені Великої Британії висловлюють свої глибокі співчуття народу Нової Зеландії після жахливого терористичного акту в Крайстчерчі. Мої думки – з усіма постраждалими від цього огидного акту насильства", – заявила британська прем'єр-міністерка Тереза Мей.



Тереза Мей

Австралія

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон наголосив, що його країна "стояла" поруч з Новою Зеландією після трагічної атаки.

"Ми не просто союзники, ми не просто партнери, ми – сім'я. Це настільки сумний і руйнівний приклад зла, яке може бути присутнім у нас", – сказав Моррісон.

Афганістан

Посол Афганістану в Австралії, Новій Зеландії і Фіджі Вахидулла Вайссі, заявив, що у теракті загинула сім'я афганського походження та ще 3 афганців постраждали. Згодом посол написав, що один з поранених був виписаний з лікарні, щодо двох інших нічого невідомо.

Франція

Співчуття потерпілим висловив і президент Франції Еммануель Макрон.

"Всі наші думки – лише про жертв найжахливіших злочинів щодо мечетей Крайстчерча в Новій Зеландії і їх близьких. Франція виступає проти всіх форм екстремізму та підтримує своїх партнерів у протистоянні тероризму в світі", – написав він у соцмережі.



Емануель Макрон

Сполучені штати Америки

"Я висловлюю найтепліші співчуття і найкращі побажання народу Нової Зеландії у зв'язку з жахливою бійнею в мечетях. 49 невинних людей були безглуздо вбиті, і багато серйозно постраждали. США підтримують Нову Зеландію усіма можливими способами. Боже, благослови нас усіх!", – написав президент США Дональд Трамп.

Німеччина

Підтримку Новій Зеландії висловила і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

"Я глибоко засмучена новинами з Крайстчерча. Я сумую з новозеландцями за їх співгромадянами, які піддалися атаці і під час мирної молитви у своїх мечетях стали жертвами расистської ненависті. Ми разом протистоїмо подібним терористичним актам", – сказала Меркель.



Ангела Меркель